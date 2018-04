Viac návštevníkov prináša aj negatíva. Chýbajú parkoviská, rastú ceny nehnuteľností

Banská Štiavnica zažíva nebývalý nárast návštevníkov. Má to aj vedľajšie účinky.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Nedostatok pracovnej sily v stravovacích službách, problémy s parkovaním či nárast cien nehnuteľností. Aj tieto javy so sebou prináša do Banskej Štiavnice vzrastajúci počet návštevníkov. Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica Igor Kuhn hovorí, že je potrebné zaoberať sa nie ďalším nárastom návštevníkov, ale naopak tým, ako ich rast zvládnuť.

"Za posledných osem rokov návštevnosť Banskej Štiavnice stúpa odhadom medziročne o desať až 15 percent. To znamená, že za posledných šesť rokov sa počet návštevníkov, ktorí v meste prenocovali, zdvojnásobil," priblížil Kuhn. V meste je podľa jeho slov okolo 800 až 1000 lôžok, vyťažené sú najmä v letnej sezóne. Kým v lete je v meste problém nájsť voľné ubytovanie, v zime musia pre nedostatok klientely niektoré prevádzky zatvoriť.

Oficiálne štatistiky nesedia

Štatistický úrad podľa Kuhna eviduje v meste približne 50-tisíc prenocovaní za rok, skutočnosť je však iná.

"Vybratá daň za ubytovanie hovorí približne o 100-tisíc prenocovaniach za rok, a to ešte tiež nezodpovedá skutočnosti," podotkol s tým, že reálne môže byť prenocovaní dvojnásobne viac. Navyše do mesta prichádza aj množstvo turistov, ktorí sem prídu na jeden deň. Takýto počet návštevníkov už neprináša podľa Kuhna len benefity, ale aj určité problémy.

Jedným z najvypuklejších je problém s parkovaním. Mesto v súčasnosti pripravuje projekt nového záchytného parkoviska. Podľa Kuhna však existuje niekoľko riešení, ktoré by pomohlo zlepšiť situáciu aj v krátkodobom horizonte.

"Jedným z tých spôsobov je, že naučíme návštevníkov parkovať na tých miestach, ktoré sú na to vyhradené, pretože sú tu parkoviská, ktoré ani v sezóne nie sú úplne vyťažené. Druhá možnosť je, a to by sme chceli zaviesť v hlavnej sezóne, že sa na sezónu niektoré ulice zjednosmernia a ešte pred vstupom do centra tu budú autá parkovať a nepustíme ich ďalej," ozrejmil Kuhn.

Zlepšiť situáciu v centre by podľa jeho slov pomohlo aspoň dočasné vytvorenie pešej zóny na Námestí sv. Trojice, kde sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie miesta a pre ktoré je často kritizované. Tak by tu vznikol priestor pre peších návštevníkov, terasy kaviarní a reštauračných zariadení. S takýmto návrhom by sa podľa jeho slov mala v najbližšom období zaoberať aj mestská samospráva.

Nedostatok pracovnej sily

Ďalším problémom je podľa Kuhna zamestnanosť v stravovacích službách. "Je veľmi ťažké zohnať ľudí do reštaurácií a kaviarní, pokiaľ je to len sezónna práca. Na druhej strane je veľmi ťažké ich uživiť mimo sezóny," zhodnotil s tým, že riešenie je podľa jeho názoru najmä v rukách brandže.

Zvýšenie cien a ziskov by sa malo prejaviť v zvýšení platov zamestnancov a lepšej práci zamestnávateľov so študentmi hotelových škôl v meste. Riešenie nedostatku pracovnej sily by mohlo byť aj v jej "dovoze", prekážkou je však nedostatok voľných nájomných bytov primeranej kategórie.

Obľúbenosť Banskej Štiavnice so sebou priniesla aj ďalší efekt v podobe zvýšenia cien nehnuteľností, ktoré dosahujú rekordnú výšku medzi porovnateľnými mestami na Slovensku.

"Výsledkom je situácia, že nehnuteľnosti sa skupujú kvôli predpokladanej hodnote, respektíve na víkendové bývanie a prenájom, a nie na trvalé bývanie a zamestnanie. Banská Štiavnica, ktorá je atraktívna pre určitú skupinu ľudí ako miesto pre život a prácu, sa pre nich stáva nedostupnou. Východiskom je budovanie dostupných bytov a nájomných bytov," dodal Kuhn.