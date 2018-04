V útrobách nádrže, ktorá zásobuje vodou Žiar, sú elektrárne aj stovky schodov

Vodnému dielu, ktoré dnes zabezpečuje vodu aj pre Žiarsky okres, ustúpilo šesť domov. Pozrite sa, ako vyzerá dnes aj na fotografie z jeho výstavby.

8. apr 2018 o 11:53 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM/TURČEK. Vodárenská nádrž Turček, ktorú uviedli do prevádzky v roku 1 996, je najmladšou na Slovensku. Nachádza sa na sútoku Turca a Ružovej a zabezpečuje pitnú vodu pre okresy Žiar nad Hronom a Prievidza.

Koncom marca otvorili vodohospodári útroby tejto vodnej stavby pre verejnosť. Hoci aj dosiaľ sem z času na čas zavítali na exkurziu organizované skupiny, deň otvorených dverí tu usporiadali prvýkrát. Návštevníci sa tak dostali na miesta, ktoré sú bežne pred ich zrakom skryté pod hladinou nádrže či za múrmi jej technických objektov.

Odber klesá, ľudia šetria

Fungovanie vodného diela, ktorého objem je 10,8 milióna metrov kubických, riadia z velínu. „Priamo odtiaľto vieme ovládať malé vodné elektrárne, ktoré sú súčasťou stavby, stavidlá či dnové výpusty,“ priblížil dispečer Juraj Gomboš. Na fungovanie všetkých systémov dohliada služba 24 hodín denne.

Kvalitu vody, ktorá sa dostáva aj do žiarskych domácností, za viac ako dvadsať rokov existencie nádrže neohrozila žiadna mimoriadna udalosť či havária.

„Predstavte si to tak, že tu sa surová voda zakumuluje, od nás sa dopraví do úpravne, tam ju upravia a zmení sa na pitnú. Následne pokračuje až k vám do kohútika,“ vysvetlil Gomboš.

Z roka na rok odber klesá. „Ľudia začínajú pitnou vodou šetriť,“ vysvetlil správca vodného diela Ivan Kmeť. V Turčeku sa darí rybám, nasádzajú tam najmä pstruhy, ktoré sú znakom kvality vody. „Slúžia nám ako biomonitoring, v prípade havárie by nastal úhyn a bol by to pre nás prvý znak, že sa niečo deje,“ povedal Gomboš.

Pre samotný rybolov, ale aj pre plávanie a korčuľovanie však v Turčeku platí prísny zákaz. „Samozrejme, nedá sa tomu úplne vyhnúť, objavujú sa tu pytliactvo a sem-tam aj kúpajúci sa ľudia,“ dodal dispečer s dôvetkom, že došlo aj k tragédii, keď sa jeden z plavcov v nádrži utopil.

Zaujímavosťou je, že v okolí nádrže už pozorovali aj medvede, ktoré sa tam prichádzajú osviežiť.

Desiatky metrov pod vodou

Turisti a cyklisti, ktorí sa okolo vizuálne atraktívnej nádrže obkolesenej kremnickými mestskými lesmi pohybujú najmä v lete, netušia, že sypaná hrádza, vysoká až 59 metrov, skrýva takzvanú injekčnú chodbu dlhú stovky metrov.

Vnútro stavby aj jej povrch sú poprepájané schodmi, návštevníci ich počas dňa otvorených dverí napočítali spolu viac ako 1 400. Zvonku tichý vodný kolos žije pod povrchom vlastným životom sprevádzaným hlasnými zvukmi.