Pohronie porazilo Komárno (+ Pozápasové hlasy)

Domáci dokázali zvíťaziť vďaka gólom Kovaříka a Frimmela.

6. apr 2018 o 21:09 Ján Ihracký

23. kolo

FK Pohronie – KFC Komárno 2:1 (1:0)

GÓLY: 27. Kovařík, 67. Frimmel – 47. Nurković

ROZHODOVAL: Sedlár, 402 divákov, ŽK: 3 – 4

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, Jacko (34. Paraj), Pelegríni, Kosorin, Frimmel, Pavúk (46. Blahút), Kovařík, Bartoš, Pittner (65. Župa)

KFC KOMÁRNO: Maťašovský – Popović, Ondruš, Luzin (46. Duda), Špiriak, Šurnovský, Domonkos, Nagy, Matić (78. Hovsepyan), Mészáros (68. Bilyk), Nurković

Zápas odštartoval bojom v strede poľa. V 4. minúte sa začalo naozaj hrať, ale prienik ex-Pohrončana Nurkovića najprv zastavil ofsajd a na konci minúty predviedol bravúrny zákrok Jenčo, ktorého sa snažil prelobovať Matić. 12. minúta takmer priniesla vedúci gól domácich. Pri nevinnom centri do šestnástky zazmätkoval hosťujúci brankár Maťašovský a loptu musel z bránkovej čiary vykopávať jeden z Komárňanov. Druhú šancu si Pohronie vypracovalo po rohovom kope v 15. minúte. Pavúk však v ideálnej pozícii netrafil bránu. Z následného protiútoku domáci strelu hostí zblokovali na roh. V 22. minúte sa s obranou hostí pohral skvelý Tesák, lopta sa dostala k Pelegrínimu a ten zvnútra šestnástky z prvej mieril nad. V 27. minúte sa však už skóre menilo. Pohronie zatlačilo súpera, kombinačne sa prepracovalo hlboko na polovicu súpera, k odrazenej lopte sa dostal Marián Kovařík, ktorý už nemal problém otvoriť skóre. Následne zatlačilo Komárno domácich, v skvelej šanci proti Nurkovićovi zasiahol Jenčo, lopta sa dostala k ďalšiemu hráčovi Komárna a ten strelou opečiatkoval žrď. Ideálna možnosť na vyrovnanie sa hosťom naskytla v 43. minúte, rozhodca odpískal Komárnu pokutový kop, loptu si umiestnil na biely bod Nurković, ale na radosť domáceho publika nepremenil, Pohronie opäť podržal bravúrny Jenčo. Hostia mali v prvom polčase viac čistých šancí, do kabín šlo ale spokojnejšie Pohronie.

Komárno však malo skvelý vstup do polčasu, k lopte sa dostal Nurković a strelou spoza šestnástky dokázal prelobovať Jenča, 1:1. V 56. minúte sa po centrovanej lopte Pelegríniho dostal do dobrej šance Nosko, nedokázal však prestreliť obranu súpera. Na konci 65. minúte neuspel osamotený Kovařík, ktorý neumiestnil centrovanú loptu do brány, 100%-ná šanca strhnúť vedenie opäť na domácu stranu. Čo nevyšlo vtedy, vyšlo v 67. minúte. Pohronie zatlačilo súpera, lopta sa poodrážala krížom-krážom až sa k nej na hranici šestnástky dostal Frimmel a jeho strela sa od žrde odrazila do brány. Následné minúty malo územnú prevahu logicky Komárno, ktoré sa snažilo vyrovnať, výraznejšiu šancu si však vypracovať nevedelo. V 85. minúte mohol po priamom kope pridať svoj druhý gól v zápase Frimmel, Maťašovský však vyrazil na roh. Z neho si čistú šancu v šestnástke vybojoval Nosko, Maťašovský ale zázračne udržal hostí v zápase. Komárno sa už ale na výraznejšiu šancu nezmohlo, a tak tri body ostali doma.

MOMENT ZÁPASU:

Rozhodujúci gól Frimmela. Jeho strela od žrde zapadla do brány a „remízoví králi“ si pripísali šiestu výhru sezóny.

HRÁČ ZÁPASU:

Tomáš Jenčo, hlavne za výkon v prvom polčase, kedy domácich viackrát zachránil od dvoch-troch inkasovaných gólov, vrátane chytenej penalty.

HLASY PO ZÁPASE:

Zápas sa tentokrát podujal spomedzi hráčov zhodnotiť Marián Kovařík: „Dnešný zápas som videl ako veľkú drinu. Pripravovali sme sa na súpera celý týždeň, že ich budeme prehrávať a budeme dominovať kombinačne. V prvom polčase sa nám to však vôbec nedarilo. Hrali sme skôr na nakopávané lopty a ja som sa tam nejako nemohol presadiť.“

Bol to práve on, kto v 27. minúte otvoril skóre. „Našťastie, mali sme štandardku a loptu, ktorá sa odrazila ku mne. Nechcem hovoriť, že som v tej chvíli len zatvoril oči a vypálil, videl som tam voľné miesto a premýšľal nad tým, aby som to hlavne dobre trafil. Našťastie, trafil som.“ hovoril po zápase Kovařík.

Následne sa však zápas nevyvíjal podľa predstáv domácich. „Mysleli sme si, že sa nám po góle rozviažu nohy, ale bolo to také kŕčovité. V 47. minúte sme dostali hlúpy gól, namiesto toho, aby sme to odkopli. Neviem či to strelec takto chcel, ale bol to dobrý gól. Po vyrovnaní to bolo otvorené na obe strany, našťastie, sme tri domáce tri body urvali a ostali nám.“ hovorí Kovařík.

Prvý gól zápasu bol zároveň aj jeho prvým „domácim“ gólom, predtým skóroval v Poprade. Po jeho strelení pribehol k hlavnej tribúne tešiť sa k fanúšikom, užil si to? „Áno. Ja som už v posledných troch prípravných zápasoch vyšiel gólovo naprázdno a šiel som do sezóny v kŕči, ale vedel som, že som tu na to, aby som dával góly. Podarilo sa mi to už v Poprade a teraz v druhom domácom zápase. Vďaka Bohu, pretože už v zápase proti Interu som tu mal strašne veľkú šancu.“ konštatoval Kovařík.

Počas celého zápasu mohli diváci sledovať jeho behavý výkon, niet sa prečo čo čudovať, že na konci už bojoval s kŕčmi. „Áno, kŕče boli. Díval som sa na časomieru, bola 75. minúta. Hovorím si, do 80. minúty vydržím a poviem trénerovi, že pôjdem dole, pretože sa mi zdalo, že tých nábehov som tam mal dosť. Potom mi ale chlapci hovorili, že už nemôžeme striedať, hovorím si, ty vole to bude „krušných“ desať minút. Našťastie, nejako som to vydržal. Dal som si tam nejaké tabletky, alebo vitamín C, neviem čo to bolo, trošku mi to potom poľavilo“ zakončil unavený, ale zato šťastný strelec domácich.

Jozef Olejník (tréner Komárna): Podľa môjho názoru sa hral vyrovnaný zápas a videli sme slušné druholigové stretnutie. Súper dal o jeden gól viac.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Po štyroch kombinačne kvalitných stretnutiach sme dnes nehrali až tak dobre. Samozrejme, súper k tomu prispel svojou kvalitnou hrou, bol stále nebezpečný. Poznali sme kvality Samira Nurkovića a kapitána mužstva. Musím povedať, že mali sme s tým problém, ale po druhom góle bolo treba bojovať a chalani dokázali, že aj v tejto oblasti majú charakter a dotiahli sme to do víťazného konca, z čoho sa veľmi tešíme. Čo sa týka výkonu brankára Jenča, Tomáš je výborný brankár, zase ukázal svoju kvalitu, čím nám pomohol, lebo v minulosti sme z podobných situácií dostávali góly. Navyše chytil penaltu, takže splnil svoju úlohu na výbornú.