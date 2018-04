O strede Európy sa vedú polemiky. Kapucíni z Kremnických Baní v tom majú jasno

Slovenský stred Európy sa ukrýva pod vežou Kostola sv. Jána Krstiteľa neďaleko Kremnických Baní.

8. apr 2018 o 11:08 TASR

KREMNICKÉ BANE. Stred Európy si privlastňuje kdekto, každý správny Slovák ale vie, že geografický stred Európy sa nachádza na strednom Slovensku neďaleko obce Kremnické Bane. Konkrétne na mieste Kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý si tu postavili obyvatelia okolitých obcí.

Návštevníci polemizujú

"V roku 1872 talianski inžinieri premeriavali trasu uhorskej železnice a pri svojich výpočtoch vypočítali, že stred Európy by sa mal nachádzať priamo v kostolíku. Hovorí sa, že ten geografický stred Európy je priamo pod vežou Kostola sv. Jána Krstiteľa," priblížil brat Igor z Noviciátneho domu sv. Jozefa v Kremnických Baniach. Stred Európy symbolicky znázorňuje aj kameň, do ktorého sú vsadené dve pamätné tabule.

Jedna pripomína prijatie Ústavy SR a druhá vznik Slovenskej republiky. "Mal som tu už rôznych ľudí zo zahraničia, ktorí s úsmevom tvrdili, že ten geografický stred Európy je aj u nich. Boli napríklad z Rakúska, Poľska, ale počul som dokonca, že geografický stred je v Litve alebo Portugalsku," dodal s úsmevom brat Igor.

Kapucíni nežijú ako pustovníci

Panorámu miesta dotvára aj malý amfiteáter, kde sa príležitostne konajú rôzne podujatia, kostolík s cintorínom a spomínaný kláštor kapucínov, ktorí tu pôsobia približne dvadsať rokov.

"Momentálne sme tu ôsmi bratia a z toho dvaja sme novici. Takže šiesti sú stále bratstvo a novici sa každý rok menia," priblížil brat Igor.

Aj keď sa na prvý pohľad môže podľa jeho slov zdať, že tu vedú pustovnícky život, opak je pravdou.

"My kapucíni sme boli kedysi nazývaní, a myslím, že aj dnes je to aktuálne, ako bratia ľudu. Takže ľudia za nami chodia, máme s nimi veľmi dobré vzťahy a spolu žijeme v takej jednoduchosti, prostote a snažíme sa v dnešnej dobe žiť to evanjelium," uviedol.

Kostol s modrým interiérom

Kapucíni sú tu aj pre tých, ktorých zaujíma miestny kostol. Brat Igor zapálene rozpráva o jeho histórii.

Kostolík tu stál už okolo roku 1200 a to v podobe neskoro-románskej kaplnky. Neskôr bola prestavaná a plnila funkciu kostola pre okolité obce, ktoré vlastné kostoly nemali.

Jeho interiér zaujme už na prvý pohľad svojou modrou farbou i dvojpodlažným chórom. "Kostol tak, ako ho vidíme teraz, sa zachoval z obdobia baroka. Z tohto obdobia, teda zo začiatku 18. storočia, pochádza aj oltárny obraz a kazateľnica," dodal brat Igor.

Tá je pôvodná, až na drevené plastiky štyroch apoštolov a Ježiša, ktoré boli počas komunizmu odcudzené. V 90. rokoch sa o obnovu kostola, ktorý bol v dezolátnom stave, zaslúžili rodáci z Nemecka.