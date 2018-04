Búri a Pacalaj úspešní v Maďarsku

V maďarskom Debrecíne odštartoval prvým kolom šampionát našich južných susedov. Darilo sa aj našim dvom zástupcom.

9. apr 2018 o 13:35 Martin Búri

Do celého maďarského šampionátu sa prihlásila dvojica našich pretekárov Patrik Búri a David Pacalaj. Obaja sa dnes predstavili v Debrecene a zaznamenali úspešné vystúpenie.

Odjazdiť ešte jedny preteky pred Medzinárodnými majstrovstvami Slovenska v relatívne blízkom Debrecíne využila dvojica pretekárov. Pre oboch nezačali preteky najlepšie, keď Patrik jazdu pre poruchu nedokončil a David došiel do cieľa pre jediný bod. Potom to už bolo podstatne lepšie. Patrik druhú svoju jazdu došiel do cieľa na druhom mieste, v tretej bol tretí a poslednú jazdu základného rozpisu vyhral. David dve jazdy došiel na druhom mieste a v jednej si zopakoval jednobodový prídel. Obaja mali na svojom konte šesť bodov, čo im zaručovalo pri rozpise pre 12 pretekárov, semifinálový štart. Až za nimi skončil oveľa skúsenejší Ukrajinec Stanislav Mielničuk.

„V semifinále som odštartoval prvý,“ začal rozprávanie David pár minút po skončení pretekov. „Potom ma však predbehli a aj Paťo, ktorý z druhého miesta postúpil do finále. Tam skončil tretí. Tiež som spokojný so svojim umiestnením. Mal som síce jeden pád, keď predo mnou pretočilo Magosiho, no nič sa nestalo. Ešte na začiatku pretekov sa do mňa zahákol nejaký mladý Maďar, ale padol iba on. Darilo sa mi a už sa teším do Žarnovice," ukončil zatiaľ najmladší slovenský plochodrážnik.

Z prvého semifinále nakoniec postúpil z prvého miesta Norbert Magosi a z druhého Patrik Búri. V druhom semifinále zviedli maďarsko-ukrajinský súboj, ktorý vyhrali Maďari József Tabaka pred Rolandom Benkom. Vo finále si najlepšie počínal Magosi, ktorý vyhral pred Tabakom a na treťom mieste došiel do cieľa Patrik.