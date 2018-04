Nová Baňa i Žarnovica s prehrami, Š. Bane a L. Vieska predvádzali nadpriemerný futbal

Obzretie za uplynulým víkendom našich zástupcov v tretej a piatej lige.

10. apr 2018 o 9:09 Stanislav Černák

III. liga

R. Sobota – N. Baňa 5:0 (2:0)

Góly: 13. Vargic, 33. Petrán, 50. Vasilko, 51. Jass, 66. Zvara

Futbalisti Novej Bane sa predstavili na Gemeri a ruž im tam veruže nekvitli. Domáci chceli vyhrať a šli si za tým od úvodu stretnutia. Hrali pekný kombinačný futbal s dobrým pohybom. Už po prvom dejstve vyhrávali 2:0. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Nová Baňa sa nedostávala do šancí. V druhom dejstve pridali Soboťania ešte ďalšie tri presné zásahy a zaslúžene sa tešili z vysokého víťazstva 5:0.

Žarnovica – Kalinovo 0:2 (0:0)

Góly: 52. Koták, 75. Ribeiro

Po troch zápasoch, v ktorých Žarnovičania bodovali, prišla studená sprcha v podobe prehry na domácej pôde. Húževnatí hostia vychádzali zo zabezpečenej obrany, ktorá v tomto zápase slávila úspech. O prvý strelecký pokus sa postaral už v úvodných sekundách Kovchar, ale jeho strelu tečovala obrana hostí. Potom center Širáňa z voleja zakončil Kovchar, ale brankár hostí bol na svojom mieste. V tej istej minúte hlavička Štefanku skončila v náručí hosťujúceho gólmana. Domáci mali najväčšiu šancu v 34. minúte, ale center Suslova a následná hlavička Štefanku zblízka nenašla svoj cieľ. Druhý polčas začali lepšie hostia. Ich prvý pokus skončil mimo brány Straku, ale v 52. minúte sa už nemýlili, keď hlavičkou skóroval Koták – 0:1. Domáci sa snažili čo najskôr vyrovnať, ale na ich kopačky sa nalepila nervozita a do konca zápasu si nevypracovali žiadnu vážnejšiu šancu. Naopak, hostia poistili svoje vedenie, keď v 75. minúte skóroval Ferreira.

Ostatné výsledky 18. kola: Krásno n/K – B. Bystrica 0:3, Martin – Detva 2:1, Čadca – Námestovo 1:1, Lučenec – L. Hrádok 3:1, O. Veselé – L. Štiavnica 1:0, Fiľakovo – Teplička 2:0

1.Lučenec 16 12 2 2 36:14 38

2.Dukla BB 17 11 4 2 35:13 37

3.R. Sobota 17 10 3 4 56:25 33

4.L. Hrádok 17 9 3 5 37:27 30

5.Kalinovo 17 10 0 7 28:19 30

6.Žarnovica 19 8 4 7 21:26 28

7.Námestovo 18 7 6 5 33:25 27

8.Martin 18 7 5 6 33:27 26

9.Krásno 18 7 3 8 24:29 24

10.Čadca 17 6 4 7 31:29 22

11.L. Štiavnica 17 6 3 8 15:29 21

12.Or. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

13.N. Baňa 17 5 4 8 30:34 19

14.Teplička 18 5 4 9 25:33 19

15.Fiľakovo 18 5 0 13 19:43 15

16.Detva 17 0 1 16 13:63 1

V. liga skupina C

Š. Bane – L. Vieska 0:0

Diváci v Š. Baniach videli vynikajúci zápas, ktorý prevyšoval pomery piatej ligy. V prvom dejstve si oba tímy vytvorili po jednej vyloženej šanci. Najskôr sa vyznamenal brankár hostí, potom domáci gólman Kalíšek, ktorý zneškodnil únik Jozefa Arvaja. V druhom polčase sa prejavila lepšia kondícia hráčov L. Viesky, ktorí mali mierne navrch. Záver stretnutia zas patril Št. Baniam, ich strelecké pokusy však končili mimo brány hostí. Konečná deľba bodov je zaslúžená.

Hrochoť – Lovča 2:1 (1:1)

Góly: 8. Poničan, 80. Sláva (11 m) – 41. M. Páleník

V súboji mužstiev z čela tabuľky domáca Hrochoť privítala lídra z Lovče a potvrdila svoj dobrý začiatok jarnej časti. Aj vstup do zápasu jej vyšiel výborne, už v 8. minúte otvoril skóre Ján Poničan. Lovča však v závere prvého polčasu dokázala odpovedať, o vyrovnanie sa postaral Michal Páleník. V druhom polčase bol priebeh zápasu vyrovnaný, no o niečo snaživejší boli domáci a vyplatilo sa im to presne desať minút pred koncom, keď z ponúknutej penalty rozhodol o dôležitých troch bodoch skúsený Róbert Sláva.

Ostatné výsledky: Sása – Krupina 2:1, D. Niva – Kováčová 0:0, Selce – Sásová 1:1, Jakub – Priechod 3:1, Bacúch - Lieskovec 1:1

1. Lovča 16 10 2 4 46:27 32

2. Hrochoť 15 9 3 3 27:14 30

3. Jakub 16 9 3 4 34:29 30

4. Kováčová 14 9 2 3 30:7 29

5. Sásová 16 7 4 5 37:30 25

6. L. Vieska 16 6 5 5 33:23 23

7. Bacúch 15 5 8 2 24:16 23

8. Lieskovec 15 6 2 7 23:27 20

9. D. Niva 16 5 4 7 15:21 19

10. Selce 14 6 1 7 22:29 19

11. Št. Bane 15 5 3 7 28:26 18

12. Krupina 15 5 3 7 21:23 18

13. Sása 15 2 3 10 22:47 9

14. Priechod 14 0 1 13 10:53 1