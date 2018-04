O ochranu môžu prísť viaceré stromy v regióne. Pre sekvoju v Kremnici už podpisujú petíciu

Sekvoja z kvetináča vyrástla v súkromnej záhrade a je majestátnym stromom. Podľa štátnej ochrany prírody si však ochranu, ktorá jej roky prislúchala, po poškodení bleskom spred rokov nezaslúži.

10. apr 2018

KREMNICA. Pri aktualizácii zoznamu chránených stromov na Slovensku na žiadosť envirorezortu navrhla Štátna ochrana prírody SR vyradenie viacerých drevín z tohto katalógu. Zmena sa má dotknúť aj líp pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici, ľaliovníka a hrušky zelienky v Novej Bani a sekvoje obrovskej v Kremnici.

Aj keď dosiaľ o štatút ochrany neprišiel žiadny zo stromov, aktuálne to v regióne hrozí práve menovaným.

Argumentujú poškodením a zlým stavom

„Chránené stromy, tak ako každý živý organizmus, podliehajú rôznym vplyvom - starnutiu a zmenám vo vitalite, napadnutiu rôznymi škodcami, poveternostným vplyvom, ako sú poškodenie bleskom, silným vetrom, námrazou a podobne. Z týchto dôvodov niektoré uschli, niektoré sú tak poškodené, že nemá význam ich ošetrovať,“ povedal o zdôvodnení návrhov na vyradenie zo zoznamu Dušan Trcka, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Niektoré z drevín podľa neho navyše do zoznamu v minulosti zaradili omylom, keďže nespĺňajú rozmery, ktoré sú podmienkou ochrany.

Cieľom prehodnotenia súčasnej siete je podľa neho urobiť v nej poriadok tak, aby v nej ostali iba tie stromy, ktoré spĺňajú kritériá pre ochranu. „A to je najmä druh dreviny, vek, rozmery, vyhovujúci zdravotný stav,“ zhrnul.

Z Ameriky do kvetináča a odtiaľ do záhrady

Návrh na vyradenie sekvoje, ktorá rastie v súkromnej záhrade rodiny Morovcov neďaleko kremnického hradného areálu však niektorých Kremničanov rozhneval.

„Našu rodinu by to dosť sklamalo, keďže tento strom je nielen súčasť našej rodinnej histórie, je to zároveň prírodná a historická zaujímavosť pre celý región,“ povedal pre naše noviny už pred časom Bohumír Moro, na pozemku ktorého sekvojovec stojí.

Zaujme aj príbeh stromu. Rodina Morová vlastnila v minulosti dom, v ktorom mávali aj podnájomníkov. Mladý lekár Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský (1824 – 1908), ktorého verejnosť pozná aj ako spisovateľa, bol jedným z nich.

Cítil sa v rodine dobre, a tak jej z vďaky venoval v kvetináči stromček – sekvoju z Ameriky. Z črepníka ho neskôr presadili do záhrady, kde sa týči dodnes.

Za cudzokrajný strom bojujú aj petíciou

Čo bude s viac ako storočným stromom, ktorého vrcholec poškodil v roku 1989 blesk, ďalej, je otázne. Kremničania sa však rozhodli, že za jeho ochranu zabojujú a prišli s petíciou.

„Nie som znalec, ale myslím si, že tento cudzokrajný strom patrí ku Kremnici a zaslúži si ochranu. Je výnimočný. To, že doňho udrel pred rokmi blesk, nepovažujem za dôvod, aby o ňu prišiel,“ povedal člen petičného výboru Ivan Petráš.

Výhrady k návrhu z dielne štátnej ochrany prírody má aj mestský poslanec Jaroslav Slašťan. „Nazdá sa mi, že by sa veľkej starostlivosti zo strany štátnej ochrany prírody tešil dosiaľ, nemyslím si tiež, že udalosť spred tridsiatich rokov môže byť dôvodom na zrušenie jeho ochrany. Ide o mimoriadne hodnotný a stále životaschopný strom, ktorý má pri dobrej starostlivosti šancu prežiť ešte niekoľko generácií,“ povedal.