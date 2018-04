Žiarsky basketbal: Muži prehrali so silným súperom, neuspeli ani žiaci

Dve prehry znamenajú, že starší žiaci nepostúpia medzi najlepšiu štvorku.

11. apr 2018 o 14:59 MŠK BK

Muži

VŠEMvs Karlovka Bratislava B – MŠK BK Žiar nad Hronom 102:60 (25:17, 51:33, 82:46)

Body: Vrtík 22, Obert 20, Dolník 10, Fábry 3, Supuka 3, Nagy 1, Šály 1

Žiarski muži vycestovali na palubovku rezervy Karlovky, posilnenej o viacerých extraligových hráčov, v zostave oklieštenej zraneniami a chorobami. Menšia rotácia hráčov Žiaru sa nakoniec premietla do vývoja zápasu. Museli si dávať pozor na fauly, s postupujúcim časom im dochádzali najmä fyzické sily. Až do polovice druhej štvrtiny však hrali veľmi dobre, so silným súperom držali krok v obrane aj v útoku. Do stavu 35:31 pre domácich dokázali Žiarčania hrať v obrane pomerne čisto, bez zbytočných faulov, mali aj veľmi úspešnú streľbu z poľa. Po sérii faulov však museli prestriedať a dostali sa pod veľký tlak fyzicky aj výškovo disponovanejšieho súpera. Domáci odskočili šnúrou 16 bodov a po polčase Žiar už prehrával o 18 bodov. V tretej štvrtine hostia súpera ešte trochu potrápili, postupne však strácali fyzické, ale aj psychické sily. Každú chybu domáci efektívne trestali. Hráči Karlovky si v závere už pohodlne ustrážili svoje vysoké a zaslúžené víťazstvo.

Starší žiaci

Iskra Svit – MŠK BK Žiar nad Hronom 55:50 (18:13, 28:26, 48:38)

Body: Šonkol 1 0 b., Dekýš 9, Ziman 8, Holic 5, Kosmel a Sirotný po 4, Balogh a Žemla 3, Tončík a Bobok po 2.

Starší žiaci nastúpili v sobotu a v nedeľu na ďalšie súťažné zápasy nadstavbovej časti o postup medzi najlepšiu štvorku, no aj napriek bojovnosti v oboch zápasoch sa víťazstva nedočkali. Najskôr bol nad ich sily nepríjemný súper zo Svitu, keď už od úvodu zápasu dominovali na oboch stranách silné obrany, o čom svedčí aj polčasové skóre 28:26. V podobnom duchu sa niesol aj druhý polčas. Aj keď Žiarčania dokázali ku koncu zápasu vyvinúť na súpera silný tlak, chýbalo im aj povestné športové šťastie, kedy im vypadlo z obruče niekoľko čistých príležitostí. Rovnako ich môže mrzieť aj streľba trestných hodov, pri ktorej prišli o 9 bodov zo 14 možných.

Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom 67:56 (19:7, 31:25, 56:40)

Body: Balogh 15 bodov, Dekýš 12, Šonkol 10 , Sirotný., Ziman 7, Kosmel a Žemla b.

Hrali: Galko, Holic, Kňažko, Tončík, Melaga, Bobok

Po ťažkom zápase vo Svite na druhý deň na nich čakala Žilina, ktorá má tiež postupové ambície. Zápas začali veľmi pasívne, kedy sa súper dokázal ľahko pohrať s obranou Žiaru a sériou niekoľkých ľahkých košov sa dostal do vedenia 10:0. Aj po oddychovom čase sa našim chlapcom nedarilo prebojovať cez dôslednú obranu súpera a rovnako bezzubo pôsobili aj v útoku. Postupne sa však Žiar dostával do tempa, zvýšil agresivitu v obrane aj v útoku a po bojovnej druhej perióde do polčasu nastupovali s mankom len 6 bodov. Po polčase však opäť začal úradovať súperov útok a sériou niekoľkých ľahších košov a úspešnej trojkovej streľby sa opäť dostal do vedenia. Posledná štvrtina sa však opäť vyvíjala priaznivejšie pre našich chlapcov, ktorí dobrou agresívnou obranou dokázali súperov náskok postupne sťahovať. No dve rýchle trojky súpera dokázali náš nápor zastaviť a súper si tak svoj náskok dokázal postrážiť.

Tieto dva prehraté zápasy žiakom už zavreli bránu o postup medzi najlepšiu štvorku sezóny, no aj napriek tomu ich čakajú ešte štyri zápasy, ktorými by si chceli napraviť chuť. Najbližšie sa predstavia na palubovke súperov z Košíc a Spišskej Novej Vsi.