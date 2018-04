Zdeněk Holub plochodrážnym majstrom Slovenska

Víťazstvom českého pretekára Zdeňka Holuba sa skončili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska na plochej dráhe.

14. apr 2018 o 12:26 Martin Cimra

ŽARNOVICA. Speedway Club Žarnovica hostil medzinárodné majstrovstvá Slovenska v plochej dráhe. Podujatie za pekného počasia navštívilo približne 1 500 divákov, ktorí boli svedkami 26 jázd a bojov na ostrie noža, ku ktorým samozrejme patrili aj pády.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Búri a Pacalaj úspešní v Maďarsku

Podujatie začalo však slávnostnou udalosťou pri nástupe pred hlavnou tribúnou, keď SC Žarnovica udelil čestné členstvo v klube bývalému prezidentovi Slovenskej motocyklovej federácie Petrovi Smižíkovi, ktorý bol pri vzniku Speedway Clubu a počas celého funkčného obdobia pomáhal slovenskej plochej dráhe vrátiť sa na pozíciu, ktorá jej patrila.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zdeněk Holub vo finálovej jazde majstrovstiev triumfoval pred Ukrajincom Stanislavom Mielničukom, ktorý o druhé miesto pripravil pekným predbehnutím Maďara Norberta Magosiho. Štvrtý vo finále skončil ďalší Maďar József Tabaka. Piaty finišoval Slovinec Matic Ivačič, ktorý bol najväčším prekvapením pretekov. Naopak, iba šieste miesto ostalo pre najväčšieho favorita pretekov Rusa Renata Gafurova. Všetko však mohlo byť inak. Gafurov išiel do čela finálovej jazdy, ale rozhodca označil jeho štart za letmý a tak sa jazda musela opakovať. A v opakovanej jazde vypálil do čela Holub, ktorý si prvenstvo udržal až do konca. Naopak Gafurov, ktorý v základnej časti pretekov získal z dvadsiatich možných bodov devätnásť, v opakovanej jazde neodštartoval a napokon ju ani nedokončil. Pre Gafurova tak ostalo ,,iba“ víťazstvo v 18. ročníku Memoriálu Ladislava Eliáša, pred Tabakom a Ivačičom .

Najlepšie z odchovancov domácej plochej dráhy si počínal Patrik Búri, ktorý skončil siedmy so štrnástimi bodmi. Pričom na finále bolo treba bodov šestnásť. Patrika tak môže mrzieť vylúčenie za pád a s tým súvisiaca nula z prvej jazdy, pretože v ďalšej časti pretekov nazbieral v štyroch jazdách zo šestnástich možných bodov štrnásť. Rovnako štrnásť bodov nazbieral aj ôsmy Ukrajinec, ale štartujúci so slovenskou licenciou - Andrij Kobrin, ktorý tak nezopakoval minuloročné finále. Deviaty skončil Čech Martin Málek, ktorý vynikajúco začal, keď v prvých troch jazdách vybojoval dve prvé a jedno druhé miesto. Potom si však pripísal už len dvakrát po jednom bode.

Iba na jedenáste miesto vinou dvoch porúch motocykla dosiahol Poliak Marcin Rempala, pretože Rempala v troch jazdách, ktoré dokončil mal z dvanástich možných, desať bodov. Rempala tak nenapodobnil svoje víťazstvo v Memoriáli Ladislava Eliáša z roku 2015. Viac sa čakalo aj od dvanásteho Čecha Ondřeja Smetanu, ktorý vyhral v Žarnovici už dvakrát - Prebor Českej republiky jednotlivcov a posledné preteky minulého roku - Pohár primátora mesta Žarnovica.

Prečítajte si tiež: Olympiádu zažil prvýkrát: Kondičný tréner Polačko chce čo najviac pomáhať ľuďom

Na trinástom mieste rovnako s desiatimi bodmi ako Rempala a Smetana, skončil druhý najlepší žarnovický odchovanec David Pacalaj. David dobre začal, po dvoch jazdách mal päť bodov, v ďalších troch jazdách si však pripísal rovnako už len päť bodov. Divákom sa však určite vryla do pamäti jeho prvá jazda, v ktorej porazil omnoho skúsenejších protivníkov Smetanu a Rempalu. Domáci Jakub Valkovič so siedmimi bodmi obsadil 18 miesto. Valkovičovi najviac vyšla tretia jazda, v ktorej skončil tretí pred skúsenejším Nemcom Ronnym Weisom, keď ,,ponaháňal“ aj druhého Čecha Martina Gavendu.

Smoliarom bol Čech Patrik Mikel, momentálne česká plochodrážna juniorská jednotka, ktorý v prvej jazde získal bod. V druhej jazde však spadol a odstúpil z pretekov a tak zostal iba na jednom bode. Ešte horšie dopadol zástupca Lotyšska Elvis Avgucevič. Lotyš až po poslednú zákrutu štvrtého kola svojej prvej jazdy, držal prvé miesto pred Málekom, ale narazil do mantinelu a spadol a tak s nulou na konte opúšťal v sanitke plochodrážny štadión v Žarnovici.