Futbal je raz prívetivý, raz krutý, hodnotí remízu s Novým Mestom tréner Nemec

Futbalisti Pohronia stále čakajú na prvú tohtosezónnu výhru u súpera.

15. apr 2018 o 13:43 Ján Ihracký

AFC Nové Mesto nad Váhom - FK Pohronie 1:1 (0:0)

GÓLY: 90. Jurica – 74. Sojka

ROZHODOVAL: Kozák, 120 divákov, ŽK: 2 – 3

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, Tesák, Pelegríni, Kosorin, Rejdovian (64. Frimmel), Kovařík (56. Pavúk), Sojka, Blahút (70. Pidruchnyi), Bartoš

Jediné čo môže tím Pohronia tešiť je, že na jar ešte neprehralo. Celý zápas mal prevahu, ale výkon mu priniesol len jeden bod. V 11. minúte hostia prečíslili obranu domácich, no Belic si poradil so strelou Kosorína. V 15. minúte strielal po zemi Pelegríni ale Belic končekmi prstov strelu vyrazil.

Nemastný zápas pokračoval aj po prestávke, Pohronie postupne vystriedalo troch hráčov a to prinieslo ovocie, keď v 74. minúte po rohu a ďalšom centri Pelegríniho Sojka na zadnej žrdi preloboval brankára 0:1. Miesto toho aby hostia slabého súpera dorazili, začali brániť výsledok a v nadstavenom čase vyslal bombu zo 40 m Jurica, tá skončila pod brvnom 1:1 a domáci sa mohli radovať.

Hlasy po zápase:

Pohronie v tejto sezóne stále ostáva bez víťazstva na súperovom ihrisku. Niekoľkokrát bolo k nemu extrémne blízko, na tri body napríklad siahalo v súboji s Lokomotívou, či rezervou Žiliny. I tentokrát to vyzeralo, že sa tie tri body už-už podaria, no Juricova exportná delovka zo štyridsiatich metrov prekazilo Pohroniu oslavy. Po zápase teda logicky hráči neskrývali sklamanie. „Duel hodnotím ako nešťastný, nakoľko stratiť dva body v 91. minúte je frustrujúce. Chýbal nám povestný kúsok šťastia, domácich sme nepustili do skoro žiadnej šance. Treba to rýchlo hodiť za hlavu a skoncentrovať sa na zápas proti Skalici.“ povedal o zápase 21-ročný obranca, jedna zo zimných posíl tímu, Marek Kristián Bartoš.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): My sme hrali pred troma dňami zápas, takže si myslím, že nám chýbali trošku sily. V niektorých momentoch si boli futbalovejší, kombinačnejší, aj keď nie na takej úrovni ako sme predpokladali. Dostali sme sa do vedenia pätnásť minút pred koncom a posledná strela zápasu rozhodla o deľbe bodov, čo nás samozrejme mrzí, ale taký je futbal. Raz je prívetivý, raz je krutý. Skončilo to remízou.

Dušan Kramlík (tréner AFC Nové Mesto nad Váhom): My sme chceli potvrdiť víťazstvo z minulého týždňa s Liptovským Mikulášom, ale vedeli sme, že bude proti nám stáť kvalitný súper, ktorý má svoje ambície, právom vysoké v druhej lige. Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, odohrával sa viac-menej v strede ihriska, bez nejakých vyloženejších šancí. Po štandardke, ktorú náš brankár vynikajúco vyriešil, sme sa nepoučili a dostali gól, ale chalanom ku cti slúži, že dokázali hrať až do konca, že to nezabalili a dokázali vyrovnať gólom, ktorý sa možno vidí raz za čas. Nám ten futbal doma ukazuje svoju odvrátenú tvár a dúfam, že sme si týmto gólom aspoň kúsok šťastia dali na svoju stranu, tak aby sme doma bodovali.