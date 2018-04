Najštýlovejší motorkár zaujal v Žiari elegantným cylindrom. Jeho motorka patrí ku klasikám

Motorka v domácnosti Mariana nebola len v spálni a v kúpeľni, smeje sa majiteľ viacerých mašín.

17. apr 2018 o 9:41 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Témou tohto ročníka motojazdy bol retro štýl, zvedavci tak v Žiari mohli vidieť aj motocykle – veterány.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Renovácia motoriek nie je lacný špás

Zaujali zástupcovia z okresu Žarnovica – Jozef Lauko a Roman Slušný, ktorí nielen predviedli svoje stroje Jawa 250 s rokmi výroby 1959 a 1972, ale aj pobavili recesistickými baretmi – rádiovkami.

„Je to naša vášeň už od mlada, na motorkách sme začínali ako chlapci a drží nás to aj dnes,“ povedal Jozef Lauko. Venujú sa renovácii starších strojov a zúčastňujú sa tiež stretnutí veteránov. „Snažíme sa to udržiavať a zachovávať. Je nás viacero – z Brehov, z Tekovskej Breznice, z Voznice,“ priblížil.

Kým jeho záľubou sú najmä motorky, jeho syn holduje skôr starým modelom áut, doma má Fiat 500 aj 600.

Vracať život a pôvodný šmrnc starším motorkám rozhodne nie je lacný špás. „Takáto motorka pred renováciou stojí okolo 3-tisíc eur a samotná renovácia približne rovnako, a to bez roboty. Manželkám sa to ale nehovorí,“ zasmial sa motorista.

Francúzsky cylinder si kúpil na burze

Najštýlovejším retro motorkárom zrazu sa stal Marian Kudno z Prievidze, ktorý má doma viaceré motocykle, no k srdcu mu prirástli najmä historické kúsky.

„Mám aj dva nové choppre, ale najviac ma fascinujú tie staršie,“ priznal motorkár, ktorý do Žiaru dorazil na stroji ČZ z roku 1937.

„Kúpil som ju v horšom stave, tretí rok ju pomaly dávam do krajších tvarov. Už chýbajú len drobnosti. Model z tohto roku je nadčasový – rám klasika, ručné radenie,“ ukázal nám naleštený kúsok v čiernej farbe.

Porotu a organizátorov oslovil Marian Kudno najmä originálnym oblečením. Kožené nohavice, košeľa, vesta, motýlik, sako, no predovšetkým vysoký klobúk. „Je to skladací cylinder z roku 1900, francúzska výroba. Dnes sa už také nevidia. Zaujal ma na burze v Trenčíne,“ priblížil.

O tom, že je Marian zanieteným motorkárom, svedčí aj jeho domácnosť. „Motorka nebola akurát v spálni a v kúpeľni, ale bola už na balkóne, v obývačke, v detskej mám aj teraz rozobraté dva stroje,“ prezradil s úsmevom, že dospelej dcére, ktorá sa nedávno odsťahovala, zabral niekdajší životný priestor. Mladá žena sa však nehnevá. „Ona aj jej priateľ tiež jazdia, sme taká motorkárska rodina,“ dodal Prievidžan.