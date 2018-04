Žarnovica i N. Baňa neskórovali, v piatoligovom derby deľba bodov

Uplynulé kolo regionálnych futbalových súťaží veľa radosti tímom z nášho okresu neprinieslo.

17. apr 2018 o 11:50 Stanislav Černák

III liga skupina Stred

Dukla B. Bystrica – Žarnovica 2:0 (0:0)

Góly: 70. Gaško, 86. Kostúrik

Žarnovičania na jeseň prehrali nezaslúžene doma s Banskou Bystricou a scenár sa opakoval. Prvý strelecký pokus Laurova v 3. minúte skončil nad domácou bránou. V 12. minúte výborne zasiahol Straka po hlavičke domáceho hráča. Aj akcia domácich o dve minúty neskôr skončila v náručí brankára Straku. Hneď z protiútoku strela Laurova neprekvapila domáceho brankára. V 27. minúte Štefanka vypichol loptu domácej obrane, ale jeho strela skončila na domácom obrancovi. V prvom polčase sa už nič mimoriadne neudialo, a tak mužstvá odchádzali do šatní za bezgólového stavu. V úvodnej minúte druhého polčasu skončila hlavička domácich v náručí Straku. Ani ďalší strelecký pokus Žarnovice v tej istej minúte nebol úspešný. Hostia sa mohli ujať vedenia v 56. minúte, ale strelu Štefanku zázračne vyrazil domáci brankár na brvno. Hostia mali ďalšiu šancu v 62. minúte, ale strela Sudimáka zblízka opäť skončila na domácom brankárovi. Potom ohrozil domácu bránu Širáň, ale neúspešne. A tak prišiel trest v podobe vedúceho gólu Bystrice. V 70. minúte sa náhodne dostali k zakončeniu a krížna strela Gaška skončila v bráne hostí - 0:1. Aj strelu Širáňa zlikvidoval domáci gólman a tak si Žarnovica vypila kalich horkosti až do dna. V 86. minúte sa hlavičkou presadil Kostúrik a upravil na konečných 2:0. Bola to krutá prehra pre Žarnovicu, pretože v tomto zápase podali dobrý výkon, ale nedokázali sa gólovo presadiť.

N. Baňa – Detva 0:4 (0:1)

Góly: 44. Melich, 80. Čeprnja, 83. Janjuz, 85. Dianiška

Domácim futbalistom sa na jar nedarí, naopak posledná Detva sa chce odlepiť z dna tabuľky. Prvé dejstvo bolo vyrovnané a už keď sa zdalo, že tímy pôjdu do šatní za bezgólového stavu, udreli hostia. Gól do šatne vsietil Melich. Po zmene strán sa pritvrdilo, pod sprchy šli po druhej žltej karte Melich z Detvy a domáci Úškrt. Veľmi dôležitý moment prišiel v 80. minúte, Detva skórovala zásluhou Čeprnju. Aj keď Nová Baňa vrhla všetky sily do útoku, nestačilo to. V 83. minúte pridal tretí gól hostí Janjuz. Klinec do rakvy Novobančanov pridal v 85. minúte Dianiška. Víťazstvo Detvy bolo 2. v prebiehajúcej sezóne.

Ostatné výsledky 19. kola: Lučenec – Martin 1:3, Teplička – O. Veselé 2:0, Námestovo – Rim. Sobota 0:1, L. Hrádok – Krásno 3:0, Kalinovo – Fiľakovo 2:1, Nová Baňa – Detva 2:0

1.B. Bystrica 18 12 4 2 37:13 40

2.Lučenec 17 12 2 3 37:17 38

3.R. Sobota 19 11 3 5 57:27 36

4.L. Hrádok 18 10 3 5 40:27 33

5.Kalinovo 18 11 0 7 30:20 33

6.Martin 19 8 5 6 36:28 29

7.Žarnovica 20 8 4 8 21:28 28

8.Námestovo 19 7 6 6 33:26 27

9.Krásno 19 7 3 9 24:32 24

10.L. Štiavnica 19 7 3 9 17:30 24

11.Or. Veselé 17 7 2 8 21:22 23

12.Čadca 18 6 4 8 31:31 22

13.Teplička n. V. 19 6 4 9 27:33 22

14.Nová Baňa 18 5 4 9 30:38 19

15.Fiľakovo 19 5 0 14 20:45 15

16.Detva 19 2 1 16 19:63 7

V. liga skupina C

L. Vieska – Lovča 0:0

Derby zápas sledovala vynikajúca divácka kulisa, približne 300 ľudí. A aj napriek tomu, že nepadol gól, futbal sa im musel páčiť. Akcie sa striedali na oboch stranách. V prvom dejstve mali viac vyložených šancí domáci hráči. Brankár Kučera však Lovču podržal. Po zmene strán mali viac z hry zas hostia. Vytvorili si viacero šancí, tentokrát však úradoval gólman L. Viesky Vladimír Číž. Napokon to mohli byť práve domáci, ktorí sa mohli tešiť z víťazstva. Z priameho kopu ale opečiatkovali iba brvno Kučerovej brány. Jedinou čiernou škvrnou zápasu bola zlomená noha Júliusa Dobrotu. Deľba bodov je spravodlivá.

Priechod – Št. Bane 2:1 (1:1)

Góly: 5. Penov, 51. Kubát – 22. Michalek

Priechod hral svoj prvý jarný zápas na domácej pôde a vstup mu vyšiel na výbornú. Už v 5. minúte brankár hostí nevydarenou rozohrávkou vypichol do čistej šance domáceho Petra Penova a ten už do poloodkrytej brány nemal problém zakončiť – 1:0. Následne mierne prevzali hru hostia. V 22. minúte tečovaný odkop Kubinca využil kapitán hostí Michalek a preloboval Vesela – 1:1. V druhom polčase bola hra prevažne vyrovnaná, hostia doplatili na hrubú chybu v defenzíve, ktorú využil domáci Kubát a umiestnenou strelou k žrdi rozhodol o víťazstve Priechodu.

Ostatné výsledky: Lieskovec – D. Niva 1:1, Kováčová – Selce 4:1, Krupina – Jakub 2:2, Sásová – Sása 3:1, Bacúch – Hrochoť 2:3

1. Lovča 17 10 3 4 46:27 33

2. Hrochoť 16 10 3 3 30:16 33

3. Kováčová 15 10 2 3 34:8 32

4. Jakub 17 9 4 4 36:31 31

5. Sásová 17 8 4 5 40:31 28

6. L. Vieska 17 6 6 5 33:23 24

7. Bacúch 16 5 8 3 26:19 23

8. Lieskovec 16 6 3 7 24:28 21

9. D. Niva 17 5 5 7 16:22 20

10. Krupina 16 5 4 7 23:25 19

11. Selce 15 6 1 8 23:33 19

12. Št. Bane 16 5 3 8 29:28 18

13. Sása 16 2 3 11 23:50 9

14. Priechod 15 1 1 13 12:54 4