Basketbalový blok: Muži ani kadeti MŠK BK nevyhrali

Muži odohrali posledný zápas v sezóne pred domácim publikom. Kadetom sa nedarilo, žiaci predviedli dva rozdielne výkony.

18. apr 2018 o 10:46 (sč, mšk)

Muži

MŠK BK Žiar nad Hronom – ACADEMIC ZU Žilina 80:109 (20:29, 37:58, 59:76)

Body: Obert 21, Dolník 14, Vrtík 12, Nagy 10, Supuka 10, Kašša 7, Medveď 4, Fábry 2

Na domácej palubovke sa hral dobrý a útočný basketbal. Bohužiaľ, na silného súpera zo Žiliny, posilneného o hráčov z extraligy, Žiarčania nestačili. V útoku sa ešte ako tak stíhali a odohrali množstvo nacvičených kombinácii, po ktorých pohodlne skórovali. Je škoda, že práve v kritických chvíľach niektoré otvorené strely nepremenili a párkrát zahodili aj jasné pozície spod koša. A to rozhodlo o osude zápasu. Žilina bola strelecky veľmi dobre pripravená a premieňala efektívne všetky strely. „Som rád , že šancu zahrať si dostali všetci domáci hráči a aj sa jej zastali. Každý z nich skóroval, čo je pozitívne do ďalšej sezóny. Keďže to bol posledný zápas v tejto sezóne na domácej palubovke, rád by som poďakoval našim verným fanúšikom za povzbudzovanie počas celej sezóny,“ vyjadril sa po stretnutí asistent domáceho trénera Norbert Nagy.

Slovenská liga kadetov

MŠK BK Žiar nad Hronom – IMC Slovakia Považská Bystrica 64:90 (18:24, 22:21, 5:25, 19:20)

Body: Golebiowski 29, Király 9, Kotlárik 6, Grochal 6, Dekýš 4, Švec 4, Truben 4, Šonkol 2

MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina 64:113 (13:34, 16:28, 24:22, 11:29)

Body: Golebiowski 18, Kotlárik 18, Grochal 9, Šonkol 5, Švec 5, Király 4, Truben 2, Žemla 2, Dekýš 1

Kadeti MŠK BK cez víkend odohrali dva ťažké zápasy proti družstvám bojujúcim o finálovú štvorku. Žiarčania nastúpili v oklieštenej zostave, doplnení tromi hráčmi zo starších žiakov. V prvom zápase proti Považskej Bystrici domácim vyšiel prvý polčas, v ktorom dokázali držať krok zo súperom. Na konci druhej štvrtiny sa im ale zranil ďalší hráč, Greguš. Absencia dirigenta hry sa prejavila v ďalších minútach zápasu. Aj keď sa všetci hráči na ihrisku snažili, súper pomaly zvyšoval svoj náskok a nedovolil zvrat v zápase. Proti Žiline Žiarčania nezachytili začiatok zápasu a hostia sa bez problémov ujali vedenia. Domáci hráči nestačili konkurovať staršiemu a fyzicky zdatnejšiemu súperovi, aj keď sa dokázali miestami prezentovať krásnymi akciami. Veľké množstvo stratených lôpt po chybách MŠK BK pomáhalo súperovi sa neustále bodovo vzďaľovať.

Oblastné majstrovstvá stred – žiaci

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Dolný Kubín 71:49 (23:17, 35:25, 49:32)

Body: Tončík 26, Štefanča 11, Kňažko 7, Ondrík 6, Barcík 5, Jozefčák 4, Galko 3, Kvak 3, Šmondrk 3, Vonkomer 2, Melaga M. 1

MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Dolný Kubín 67:73 (18:21, 34:29, 48:51)

Body: Tončík 19, Štefanča 14, Barcík 11, Kňažko 10, Ondrík 7, Galko 4, Melaga Š. 2

Žiaci predviedli pred domácim hľadiskom pod novým trénerským vedením dve rozdielne tváre. V prvom zápase nastúpili od úvodu s odhodlaním prevalcovať súpera, v obrane aj v útoku. Hrali dobre v obrane a aj v útoku si dokázali loptu rýchlo a nezištne prihrať. Malé chyby, ktorých počas celého zápasu nebolo veľa, súper vždy so stopercentnou istotou potrestal. V druhom zápase prišli na ihrisko žiaci, tak ako ich poznáme z minulých zápasov. Už na úvodný rozskok sa postavili nekoncentrovane, bez zaisťujúceho hráča. Mysliac si, že víťazstvo im automaticky spadne do rúk, nastúpili do zápasu bez chuti urobiť niečo navyše. Záver zápasu sa podarilo domácim ešte zdramatizovať, dokonca išli do vedenia 60:57, ale na víťazstvo to nestačilo.

Starší mini

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar nad Hronom 23:103 (9:60)

Body: Danko 30b., Horváth 16b., Kartík 13b., Olajec 12b., Barcík 9b., Truben a Herich po 6b., Kňažko 5b., Valent, Kondra a Kaša po 2b.

MBK Liptovský Mikuláš – MŠK BK Žiar nad Hronom 26:96 (19:70)

Body: Danko 29b., Kartík 17b., Horváth 12b., Valent 8b., Truben 7b., Barcík a Olajec po 6b., Kaša 5b., Kondra, Kňažko a Ščepko po 2b.

Starší mini MŠK BK Žiar nad Hronom cestovali na svoje ďalšie zápasy k súperovi do Liptovského Mikuláša. Hostia predčili svojho súpera vo všetkých smeroch. Hrali rýchlo, efektívne a hlavne kolektívne. Oba zápasy sa niesli v rovnakom duchu. Žiarčania vybehli na svojho súpera tvrdou obranou a rýchlym postupom do útoku si od úvodu oboch zápasov budovali náskok, ktorý postupne zvyšovali. Do zápasov zasiahli všetci hráči a všetci podali zodpovedný kolektívny výkon.