Pohronie nestačilo na Skalicu (+ HLASY PO ZÁPASE)

Skalica pripravila Pohroniu prvú jarnú prehru. Tréner a strelec víťazného tímu sa však zhodli, že išlo doteraz o najkvalitnejšieho súpera v tomto kalendárnom roku.

20. apr 2018 o 21:03 Ján Ihracký

25. kolo

FK Pohronie – MFK Skalica 0:2 (0:1)

GÓLY: 44. Haša, 82. Dolný

ROZHODOVAL: Straka, 638 divákov, ŽK: 0 – 0

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, Tesák, Pelegríni, Kosorín, Frimmel (46. Pidruchnyi), Pavúk, Paraj, Kovařík (61. Rejdovian), Bartoš (79. Blahút)

MFK SKALICA: Fišan – Švrček, Majerník, Szocs, Mizerák, Sombat (70. Tomovič), Opiela, Hlavatovič, Haša (78. Jakubek), Šebesta, Dolný (84. Majtán)

PRIEBEH ZÁPASU:

Pohronie začalo zhurta, v tretej minúte sa po rohu dostal k lopte Pelegríni, nacentroval pred bránu a Kovařík tesne minul. O minútu neskôr to skúšal sám Pelegríni, ale jeho strela bola zblokovaná. V 11. minúte unikol Kovařík a jeho prízemný center do šestnástky musel hasiť jeden z obrancov hostí odkopom na roh. Na konci 20. minúty našiel Pelegríni v šestnástke hostí úplne voľného Paraja, ten však nedokázal dostať loptu za Fišanov chrbát. V 24. minúte to s domácimi vyzeralo nedobre, po ich rohu vyrazili hostia do prečíslenia 3 na 1, Bartoš ale skvelým šprintom prišiel svojmu osamotenému spoluhráčovi na pomoc a bol to nakoniec on, ktorý sa Skaličanov definitívne pripravil o loptu. V 31. minúte sa k centrovanej lopte dostal v šestnástke voľný Frimmel, jeho strela z prvej ale vôbec nemala potrebnú razanciu a Fišan si s ňou poradil. Prvej strely na bránu sa Skaličania dočkali v 35. minúte, strelu zo šestnástky vyslal Sombat, Jenčo však jeho pokus kryl. V 39. minúte sa skvele uvoľňoval v šestnástke hostí Kosorín, už by stál sám pred Fišanom, ale v poslednej chvíli mu loptu vypichol Szocs, z následného rohu bránu prestrelil Pelegríni. V 42. minúte si domácich hráčov povodil po ihrisku Šebesta, s loptou vošiel až do šestnástky, ale jeho pokus smeroval mimo brány. V 44. minúte sa v súboji dvoch deviatok presadil Dolný, nacentroval pred bránu a Haša hlavou prekonal Jenča. Pohronie tak na konci polčasu pykalo za nepremenené šance. V samom závere prvej 45-minútovky to ešte skúšal Tesák, ale Fišana neprekonal.

Druhý polčas začali lepšie hostia, už po dvoch minútach šiel na Jenča sám Dolný, Nosko sa ale stihol vrátiť a zblokovať jeho strelu. O minútu sa s Tesákom v šestnástke pohral Opiela ale jeho strela z uhla sa do priestoru brány nezmestila. V 55. minúte sa odohrala ojedinelá akcia Pohronia, Kovařík sa krásne uvoľnil, jeho prvú strelu zblokoval obranca hostí, druhú zblízka kryl Fišan. Skalica na ihrisku v týchto chvíľach dominovala a Dolný v 59. minúte opäť vyskúšal pozornosť Jenča. V 60. minúte však pohrozili aj domáci, keď sa z diaľky do lopty oprel Pidruchnyi a Fišan musel predviesť parádny zákrok. O minútu neskôr Nosko po otočke s loptou v šestnástke prestrelil bránu. Domáci sa prebrali, novic na ihrisku Rejdovian v 65. minúte mieril tesne vedľa. O minútu nasledovala tutovka Pohronia, keď zo strany centroval Pidruchnyi, Rejdovian hlavičkoval, ale Fišan fantasticky podržal svoj tím. V 69. minúte z hranice šestnástky strieľal opäť Pidruchnyi. Pohronie však časom stratilo svoju prevahu a dielo skazy preň dokonal v 82. minúte Dolný, ktorý svoj únik zakončil do siete Jenča. Z tohto momentu sa už domáci nespamätali, a tak zaknihovali prvú jarnú prehru.

HRÁČ ZÁPASU: Tentokrát musíme načrieť do hosťujúcich vôd, Jozef Dolný najprv pripravil prvý gól, keď nacentroval na hlavu Hašu a druhý sám pridal.

OKAMIH ZÁPASU: 44. minúta, Dolného zbavenie sa Frimmela, pekný center z ľavej strany a hlavička Hašu. Gól, ktorý sa nakoniec ukázal ako víťazný.

HLASY PO ZÁPASE:

Šťastnejší boli po zápase pochopiteľne hostia, stretnutie za tábor Skalice zhodnotil Roman Haša, 25-ročný útočník z Čiech a strelec víťazného gólu. „Bol to kvalitný zápas, po dlhšej dobe sme konečne vyhrali vonku. Myslím, že Pohronie bolo na jar zatiaľ najlepší súper, proti ktorému sme hrali. O to sú tie body cennejšie.“ hovoril po zápase Haša. Sereď s Lokomotívou Košice uhrala iba bezgólovú remízu, a tak Skalica stále živí nádej na prvé miesto a priamy postup do najvyššej súťaže. „Hrá sa do posledného kola, každý bod bude rozhodovať. Máme teraz dve výhry za sebou a verím, že to takto bude pokračovať až do konca. Jednoznačne verím tomu, že postúpime.“ zakončil odhodlane najlepší strelec Skalice.

Naopak, domáci po zápase ťažko hľadali slová. Výnimkou nebola ani brankárska opora Tomáš Jenčo: „Je to pre nás veľká škoda. Všetci sme videli, že sme boli viac-menej lepší. Ťažko sa to hodnotí. Skalica dala dva góly, my žiaden, taký je výsledok. Aj keď pre nás veľmi krutý.“ Čo podľa neho dnes jeho tímu chýbalo? „Keby som to vedel...neviem ozaj. Nedali sme góly, hoci sme mali príležitosti. Dostávali sme sa do toho, diváci videli, že sme išli, išli, veľmi sme chceli vyhrať. Dostali sme dva góly prakticky z ničoho. Vpredu nás niečo chýbalo. Na tréningu to chalani ukladajú do kútov krížom-krážom a dnes, bohužiaľ. Ideme trénovať ďalej a verím, že sa to zlomí.“ Na štadióne konečne nepanovalo ponuré ticho, o povzbudzovanie sa staral fanklub Pohronskí banditi, vítaná zmena pre Tomáša Jenča? „Jasné, ďakujeme každému kto dnes prišiel a podporil nás hlasivkami, či potleskom. Výkon dnes mohol zaujať, aj keď výsledok nie. Na tom výkone sa dá stavať, musíme byť efektívnejší vpredu a pozornejší vzadu. Takto verím, že si prilákame ľudí na tribúnu a potešíme ich aj výsledkom.“ zakončil Jenčo.

Jozef Kostelník (tréner Skalice): Toto bol dnes najlepší súper, proti ktorému sme hrali v jarnej časti. Som veľmi rád, že sa nám ho podarilo po kvalitnom a obetavom výkone poraziť, že sme vyhrali. Myslím, že dnes sme mali prvú nulu vzadu, takže som tomu veľmi rád. Po prvom polčase, keď sme vyhrávali 1:0, sme mali veľmi dobrý vstup aj do toho druhého, kde sme mohli ísť už do dvoj, či troj gólového vedenia, nepodarilo sa nám však streliť gól. Potom to ale druhým gólom Jožko Dolný po samostatnej akcii ukončil a sú to pre nás veľmi dôležité body.

Milan Nemec (tréner Pohronia): My sme chceli do zápasu vstúpiť agresívne, myslím si, že sa nám to aj podarilo. Do nejakej dvadsiatej minúty to malo hlavu aj pätu. Potom súper vyrovnal hru a nedôslednosťou v poslednej minúte prvého polčasu sme dostali gól na 0:1. Padol po individuálnej chybe na ľavej strane. Nie je to dobré na psychiku, to všetci dobre vieme, tak vyzeral aj začiatok druhého polčasu, ale potom si myslím, že sme sa dostali do veľmi dobrých príležitostí, Fišan mal skvelý deň. Nepodarilo sa nám vyrovnať, no a za to sme pykali druhým gólom od súpera. Myslím, že rozhodla väčšia skúsenosť od súperových hráčov, predsa len my tam máme mladých hráčov a niektoré situácie nezvládli tak ako mali. Každopádne, mali sme mať z toho zápasu aspoň bod, gratulujem súperovi a neostáva nám nič iné ako sa sústrediť na ďalšie zápasy.