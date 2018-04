Na preteky roka zavíta do Žarnovice švédska hviezda!

Na Slovensko má namierené jeden z najlepších švédskych plochodrážnikov.

23. apr 2018 o 10:22 Martin Cimra

ŽARNOVICA. Švédska motocyklová federácia (SWEMO) ako jedna z prvých zverejnila nasadenie svojich pretekárov do Kvalifikácie do Grand Prix. Slovenských fanúšikov môže tešiť fakt, že 19. mája do Žarnovice vysiela jedného z najlepších plochodrážnikov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zdeněk Holub plochodrážnym majstrom Slovenska

Pôjde o favorita nielen na postup, ale aj na víťazstvo v pretekoch. Antonio Lindbäck bude zároveň prvým pretekárom čiernej pleti, ktorý sa v Žarnovici predstaví. Lindbäck je rodák z brazílskeho Rio de Janeiro, ktorého si adoptovali švédski rodičia.

Bol stálym účastníkom cyklu FIM Speedway Grand Prix v sezónach 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2016 a 2017. V minulom roku však z elitného seriálu vypadol a tak ho v ňom v tejto sezóne neuvidíme. A práve o začiatok návratu do FIM Speedway Grand Prix 2019 sa pokúsi Lindbäck v Žarnovici. Tento Švéd sa zároveň stane prvým jazdcom tmavej pleti vo Grand Prix.