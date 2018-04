Na čo míňame? Kultúra a vzdelávanie sú aj v žiarskom regióne na chvoste

ŽIAR NAD HRONOM. Priemerný ročný čistý peňažný príjem na jedného člena domácnosti dosahoval v Banskobystrickom kraji 5 226 eur, čo zahŕňa mzdy, ale napríklad aj dôchodky. Čisté peňažné výdavky boli 4 149 eur. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR – pracoviska Banská Bystrica za rok 2016, ktoré poskytla Eva Hajová z informačného servisu tohto pracoviska.

Na kultúru len málo

Z čistých peňažných výdavkov tvorili spotrebné výdavky v Banskobystrickom kraji 88 percent, teda 3 651 eur.

Najvyššími položkami boli bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá vo výške 828 eur na osobu (22,7 percenta) ročne, výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje mali domácnosti vo výške 792 eur (21,7 percenta).

Výdavky na dopravu predstavovali 489 eur (13,4 percenta).

Na rekreáciu a kultúru šlo v kraji 266 eur (7,3 percenta) na osobu, menej sme si dopriali aj hotely, kaviarne a reštaurácie - dali sme za ne 174 eur (4,8 percenta),

Alkoholické nápoje a tabak 106 eur (2,9 percenta) sú u nás štatisticky na rovnakej úrovni ako oblasť zdravia - na oboje sme podľa zverejnených údajov vanaložili 106 eur (2,9 percenta). Na úplnom chvoste sú pritom v Banskobystrickom kraji výdavky na vzdelávanie - len 26 eur na osobu (0,7 percenta).

Doprajú si dovolenku

Mladá rodina zo Žarnovice s jedným dieťaťom v škôlke má síce pomerne vysoké výdavky, no z príjmu si dokáže aj ušetriť, na horšie časy si odkladá každý mesiac rovnakú sumu. Myslí aj na rôzne druhy poistenia.

„Výhodou je, že nemusíme splácať hypotéku, byt je náš, takže tu máme možno nižšie náklady ako mnohí naši rovesníci,“ povedala Jana. Ona aj jej manžel pracujú. „Obidvaja pre prácu jazdíme, takže náklady na naftu máme na druhej pomerne vysoké,“ priznala.

Najviac peňazí však v rodine vydajú na potraviny, drogériu a ďalšie bežné potreby do domácnosti. „To je u nás možno až 500 eur mesačne,“ konkretizovala.

Kultúra je na konci rebríčka aj u týchto manželov. Dvakrát do roka si však doprajú dovolenku. V lete týždeň v zahraničí, najčastejšie pri mori, trojčlennú rodinu to vyjde okolo dvetisíc eur. V zime sa pravidelne vyberú na predĺžený víkend do lyžiarskeho strediska, ten ich zväčša stojí tak 500 - 600 eur.

Nechce robiť dlžoby

Každý nákup si rozmyslí dôchodkyňa Ľubica zo Žiarskeho okresu. Jej penzia nepatrí ani k priemerným, a tak šetrí, kde môže.