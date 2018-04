Neporiadok v okolí Žiarskeho rybníka. Neuveríte, koľko odpadu po sebe zanechal rybár

Vrecia plné odpadu vyzbierali z lovného miesta jediného rybára.

23. apr 2018 o 9:07 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Aj v okolí Žiarskeho rybníka, takzvaného mŕtveho ramena Hrona, sa upratovalo. Miestni rybári zverejnili fotografiu člnu plného vriec s odpadkami. Smeti pritom vyzbierali v okolí vodnej plochy.

„Žiaľ, musím povedať, že neporiadok tu po sebe nechávajú najmä rybári. Odpad na konkrétnej fotografii je len z jediného lovného miesta, spájame ho teda s rybárom, ktorý tam chodieva pravidelne,“ okomentoval fotografiu Richard Štencl, hlavný hospodár miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.

Odpad usvedčuje rybárov

To, že odpad v lokalite ostáva najmä po rybároch sa podľa Štencla dá zistiť veľmi ľahko.

„Sú to plechovky a PET-fľaše od piva, ale aj konzervy z kukurice či obaly z návnad a podobne. Všetko veci, ktoré si zvyčajne donesú rybári,“ vymenoval.

Lokalitu v blízkosti rybníka tiež v jednej jej časti dali vyčistiť od kríkov a náletov. Práve v tých sa totiž pravidelne po opadaní lístia ukázal neporiadok.

„Máme aj prípady, že partia príde loviť na pár dní, odpad si dáva pekne do vreca, ale keď odchádza, nechce sa jej ho brať so sebou, a tak ho len strčí do kríkov,“ poznamenal.

Avizujú kontroly

Podobným prípadom, ktoré sa u niektorých návštevníkov Žiarskeho rybníka opakujú, by mali zabrániť častejšie kontroly rybárskej stráže. Tá by mala dohľad nad dodržiavaním poriadku brať po novom ako jednu z priorít.

Štencl tiež pripomenul, že rybár by mal lovné miesto udržiavať v čistote, myslí na to aj príslušná legislatíva. „Ak sa tak nedeje, môžeme ho v našej organizácii disciplinárne riešiť. V prípade, že nezareaguje na opakované napomenutia, môže nasledovať aj vylúčenie,“ priblížil.

Upratovanie v okolí rybníka je aj súčasťou prípravy na druhý ročník Žiarskeho kaprárskeho maratónu, ktorý sa uskutoční 8. až 12. mája.