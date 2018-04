Žarnovica s nešťastnou prehrou, Št. Bane i Lovča si schuti zastrieľali

Uplynulý víkend priniesol viacero zaujímavých futbalových stretnutí v regionálnych súťažiach.

24. apr 2018 o 10:28 Stanislav Černák

III. liga

Žarnovica – L. Hrádok 2:3 (1:1)

Góly: 27. Laurov, 57. Lipták – 12., 52. Stanislav, 59. Grejták

Už v úvodnej minúte mohli ísť domáci do vedenia, ale šanca Štefanku a následne Sudimaka skončili na brankárovi. Potvrdilo sa pravidlo nedáš-dostaneš. V 2. minúte strela Stanislava spoza šestnástky skončila v sieti domácich – 0:1. V 20. minúte domáca obrana urobila obrovskú chybu, ale šancu hostí zlikvidoval Höger. Potom dostal Štefanka loptu do šestnástky a umiestnená strela Laurova skončila za chrbtom hosťujúceho brankára – 1:1. V poslednej minúte prvého polčasu sa mohli domáci ujať vedenia, ale ďalšia šanca Štefanku ostala nepremenená. V 52. minúte domáci zbytočne stratili loptu na súperovej polovici a hostia sa z rýchleho protiútoku ujali vedenia, keď bol úspešným strelcom Stanislav. O päť minút neskôr domáci vyrovnali, keď center Štefanku zakončil hlavičkou striedajúci Lipták. Potom došlo ku kurióznej situácii. Sudimak si prehodil brankára hostí, ale na prekvapenie všetkých rozhodca neodpískal faul na neho v pokutovom území. Odpískal jeho faul na brankára a následne mu ešte udelil žltú kartu. Táto situácia ovplyvnila výsledok, pretože hostia po tejto situácii skórovali. Po štandardnej situácii sa hlavičkou presadil Grejták – 2:3. V nervóznom závere ešte domáci nastrelili brvno po hlavičke Liptáka

Martin – N. Baňa 4:0 (1:0)

Góly: 36. Vajagič, 71. Boďa, 81., 85. Kračmer

Novobančania si na ihrisku favorizovaného Martina pripísali jedenástu prehru sezóny. Domáci futbalisti šli do vedenia v 36. minúte zásluhou Vajagiča. Po zmene strán sa Martinčania pomaly dostávali do tlaku, ktorý vyústil do ďalších gólov. Na 2:0 zvyšoval v 71. minúte Boďa. V záverečnej desaťminútovke sa v rozmedzí 240 sekúnd dva razy trafil domáci Kračmer a bolo definitívne rozhodnuté. Pre hostí je výsledok až príliš krutý.

Ostatné výsledky 20. kola: Fiľakovo, B. Bystrica 0:0, Detva – Námestovo 0:2, R. Sobota – L. Štiavnica 1:2, Čadca – Teplička 1:1, O. Veselé – Kalinovo 2:1, Krásno – Lučenec 0:1

1. B. Bystrica 20 13 5 2 39:14 44

2. Lučenec 19 13 2 4 39:19 41

3. R. Sobota 20 11 3 6 58:29 36

4. L. Hrádok 19 11 3 5 43:29 36

5. Kalinovo 19 11 0 8 31:22 33

6. Martin 20 9 5 6 40:28 32

7. Námestovo 20 8 6 6 35:26 30

8. O. Veselé 19 9 2 8 25:23 29

9. Žarnovica 21 8 4 9 23:31 28

10. L. Štiavnica 20 8 3 9 19:31 27

11. Krásno n/K 20 7 3 10 24:33 24

12. Čadca 19 6 5 8 32:32 23

13. Teplička n/V 20 6 5 9 28:34 23

14. N. Baňa 20 5 4 11 30:44 19

15. Fiľakovo 20 5 1 14 20:45 16

16. MFK Detva 20 2 1 17 19:65 7

V. liga skupina C

Lovča – Priechod 6:1 (1:1)

Góly: 23., 60., 88. Páleník, 55. Rapčan, 65. Bien, 73. Neuschl – 18. Kubát

Pred výbornou diváckou kulisou, v Lovči sa zišlo 230 divákov, sa hral dobrý futbal. Lovčania chceli zvíťaziť, ale od začiatku sa im to nedarilo. V 18. minúte sa presadili hostia. Spoza šestnástky krásnou strelou k ľavej žrdi skóroval Kubát. Domácich to nabudilo ešte viac. Podarilo sa im za päť minút vyrovnať zásluhou Páleníka, ktorý obišiel posledného stopéra hostí a strelou k žrdi skóroval. Ďalšie góly padli až v druhom polčase. V 55. minúte po peknom centri z pravej strany priťukol Páleník hlavou Rapčanovi, ten z voleja peknou strelou poslal domácich do vedenia. V 60. minúte po Rybárovom prieniku a peknom centri do šestnástky sa presadil hlavou Páleník – 3:1. V 65. minúte bolo už 4:1, v skrumáži sa najlepšie zorientoval Bien, na druhý pokus strelou z voleja prekonal gólmana hostí. V 73. minúte sa presadil cez obrancu Goral, ukážkovo prihral Neuschlovi, ktorý z voleja zvyšoval už na 5:1. Lovča pokračovala v dobrej hre. V 88. minúte po peknej narážke v strede ihriska sa lopta dostala až k Páleníkovi do pokutového územia Priechodu, kde zavŕšil hetrik Páleník. Domáci podali skvelý výkon a zaslúžene získali tri body.

Št. Bane – Krupina 8:0 (4:0)

Góly: 14., 45., 62. Michalek (1 z 11 m), 20. Pastier, 41., 67. Svintek (1 z 11 m), 59. Lupták, 73. Pinka

Domáci boli od úvodu lepším tímom ako hostia z Krupiny. Paradoxne v 9. minúte mali obrovskú šancu hostia. Domáci brankár Kalíšek chyboval v rozohrávke a Krupina mohla ísť do vedenia, ale hráč hostí netrafil bránu. O chvíľu nato sa domáci ujali vedenia, zásluhou Michaleka. Od tohto momentu mal zápas jednoznačný priebeh, Št. Bane postupne zvyšovali skóre. Krupinčania môžu byť radi, že neodchádzali domov z dvojciferným výpraskom, pretože domáci nepremenili ešte niekoľko ďalších tutoviek.

Hrochoť – L. Vieska 1:0 (0:0)

Gól: 60. Sláva

Azda najlepšie mužstvo jarnej časti doma privítalo Ladomerskú Viesku, a tak bolo jednoznačným favoritom. Na očakávaný zisk troch bodov sa však Hrochoť poriadne natrápila. V prvom polčase sa gólovo nepresadila, v druhom sa o jediný presný zásah zápasu postaral presne po hodine hry gólom z priameho kopu Róbert Sláva. Gól sa napokon ukázal ako rozhodujúci, a tak si Hrochoť udržala krok s vedúcou Lovčou, navyše má ešte zápas k dobru.

Ostatné výsledky: Sása – Kováčová 1:3, D. Niva – Bacúch 4:1, Jakub – Sásová 3:3, Selce – Lieskovec 0:1

1. Lovča 18 11 3 4 52:28 36

2. Hrochoť 17 11 3 3 31:16 36

3. Kováčová 16 11 2 3 37:9 35

4. Jakub 18 9 5 4 39:34 32

5. Sásová 18 8 5 5 43:34 29

6. L. Vieska 18 6 6 6 33:24 24

7. Lieskovec 17 7 3 7 25:28 24

8. Bacúch 17 5 8 4 27:23 23

9. D. Niva 18 6 5 7 20:23 23

10. Št. Bane 17 6 3 8 37:28 21

11. Krupina 17 5 4 8 23:33 19

12. Selce 16 6 1 9 23:34 19

13. Sása 17 2 3 12 24:53 9

14. Priechod 16 1 1 14 13:60 4