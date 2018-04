Plaváreň musí počkať. Radnica zatiaľ nevie, koľko bude stáť Žiarčanov zimák

Hoci mesto hospodári dobre, zimný štadión je pre jeho rozpočet stále veľkým otáznikom.

25. apr 2018 o 14:19 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Do aktuálneho mestského rozpočtu sa už pred časom avizovaná komplexná rekonštrukcia krytej plavárne nezmestila. Primátor Peter Antal pri schvaľovaní príjmov a výdavkov mestskej pokladnice na konci roka tvrdil, že zámer sa do plánu môže dostať na jar po zverejnení záverečného účtu.

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 je prebytok takmer 1 milión a 237-tisíc eur. „Čísla, ktoré vyšli zo záverečného účtu sú dobré, ale opatrnosť pri míňaní toho, čo máme nasporené, je na mieste,“ zareagoval Antal. Tvrdí, že výdavky na obnovu plavárne do rozpočtu zatiaľ určite nenavrhnú.

Dôvodom je aktuálna snaha o dostavbu zimného štadióna. Už dnes je jasné, že tá bude stáť viac ako dva milióny, jedným zatiaľ prispel štát a s ďalším už mesto v rozpočte počíta. Už teraz je však zrejmé, že to stačiť nebude.

„Práve preto, že nemáme konečné číslo, nemôžeme sa pustiť do ďalšej veľkej akcie. Kým nemáme štadión uzavretý alebo aspoň nemáme konečnú sumu, koľko bude stáť, plaváreň musí počkať,“ potvrdil Antal. Dodal, že približnú cenu úprav zimáku by mohli poznať už do troch – štyroch mesiacov.

Celkové náklady na rekonštrukciu plavárne už pred časom predbežne vyčíslili na viac ako 1 milión 920-isíc eur, pričom konečnú cenu určí až verejné obstarávanie. Väčšina zdrojov má pochádzať z mestského rozpočtu.

Mesto ako vlastník plánuje znížiť energetickú náročnosť budovy, riešiť havarijné stavy a tiež modernizovať interiér. Rekonštruovať sa bude opláštenie, vymení sa sklenená fasáda, zateplí sa strecha a zvyšok budovy, bazény vymeníme za nerezové. Obnovy sa dočká aj vykurovanie a vzduchotechnika.

