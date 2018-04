Žiarska nemocnica potrebuje doplniť zásoby krvi, chystá mimoriadny odber

Nemocnica hľadá nových darcov. Krv najčastejšie potrebujú onkologickí a dialyzovaní pacienti.

25. apr 2018 o 16:45 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom potrebuje doplniť svoje zásoby krvi, a preto hľadá nových darcov. Všetkých darcov privíta každý utorok na hematologicko-transfúziologickom oddelení. V máji tiež chystá zorganizovať mimoriadny odber krvi.

"V našej nemocnici pociťujeme nedostatok krvi už dlhšiu dobu. Keďže máme na našom pracovisku stanovený len jeden odberový deň v týždni, ktorý nemusí každému darcovi vyhovovať, a zatiaľ nie je možné pridať ďalší, rozhodli sme sa zorganizovať mimoriadny odber krvi. Chceme tak vyjsť darcom v ústrety a zároveň ich za pomoc odmeniť malým darčekom," vysvetlila primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice Eva Sucháčová.

Krv potrebujú najmä starší pacienti

Mimoriadny odber krvi sa uskutoční 4. mája. Darcovia môžu prísť na hematologicko-transfúziologické oddelenie v čase od 6. do 9. hodiny. V rovnakom čase možno darovať krv na oddelení aj každý pracovný utorok počas celého roku.

Podľa Sucháčovej potrebujú krv od darcov najčastejšie napríklad onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročnom pôrode, pacienti počas a po operačných zákrokoch alebo takí, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode.

"Celkovo však možno povedať, že prevládajú starší pacienti s rôznymi chronickými ochoreniami," podotkla.

Problém majú pri negatívnych skupinách

Dostatočné zásoby krvi sa nemocnica snaží zabezpečovať neustále počas celého roka. Z každej krvnej skupiny pri pozitívnom Rh faktore má v krvnej banke uskladnených vždy minimálne päť transfúznych jednotiek. Pri negatívnych krvných skupinách je vytváranie väčších zásob problémom, keďže aj darcov s týmito krvnými skupinami je menej.

"V apríli sme však dopĺňali zásoby krvi na našom oddelení najviac kúpou krvi krvnej skupiny A + a 0 +, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi krvnými skupinami v populácii," dodala primárka.

Počas minulého roka prišlo krv do žiarskej nemocnice darovať 538 ľudí, z čoho bolo 370 mužov a 168 žien. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy maximálne trikrát do roka.

Vlani bolo takýchto žien 34 a mužov 59. Celkovo sa na hematologicko-transfúziologickom pracovisku nemocnice vlani uskutočnili 1070 odberov krvi.