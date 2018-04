Plánovaná malá vodná elektráreň v Žiari nad Hronom skončí na súde

Odporcovia masovej výstavby vodných elektrární na Hrone napadli územné rozhodnutie stavebného úradu v Žiari nad Hronom.

26. apr 2018 o 10:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Viaceré ochranárske organizácie napadli na súde územné rozhodnutie vydané žiarskym stavebným úradom týkajúce sa plánovanej malej vodnej elektrárne Žiar nad Hronom, stavať ju chce spoločnosť Hydro Company.

Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz namietajú, že rozhodnutie nebolo vydané v súlade s platnou legislatívou.

„Malá vodná elektráreň v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25-kilometrovom úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry - elektráreň Hronská Dúbrava a elektráreň Zvolen, a ďalšie štyri sa tu stále plánujú. To by mohlo spôsobiť vážne problémy nielen rieke, ale aj obyvateľom miest a obcí popri nej,“ povedala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Odporcovia výstavby elektrárne v Žiari nad Hronom podali žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie Via Iuris, ktorá sa zaoberá aj ďalšími kauzami v súvislosti s povoľovaním malých vodných elektrární na Hrone.

„Sme presvedčení, že toto územné rozhodnutie bolo vydané v rozpore s platnými zákonmi. V územnom konaní sa totiž musia povinne riešiť aj otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Stavebný úrad však túto otázku vyriešil odkazom na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý však v danom prípade vôbec neprebehol," povedal právnik Via Iuris Imrich Vozár. Ten tvrdí, že pred územným konaním tiež neboli vydané potrebné povolenia podľa zákona o ochrane prírody. Umiestnenie plánovanej elektrárne je podľa Vozára tiež v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

V blízkosti profilu malej vodnej elektrárne je podľa územného rozhodnutia na ľavom brehu rieky Hron priemyselný podnik s dlhoročnou tradíciou výroby hliníka, pri ľavej hrádzi sa nachádza vodárenský zdroj vo vlastníctve Veolia Utilities, a.s., tvorený záchytnými zárezmi so zbernými studňami. Na pravom brehu sídli niekoľko firiem - píla so skladmi, špeditérska firma s garážami, hutnícky podnik a územie nazývané Farské lúky.