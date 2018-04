Pohroniu zápas v Šamoríne nevyšiel

Do zápasu sa hostia dostali až v 83. minúte. Navyše v ďalších bojoch bude tímu chýbať vylúčený Kosorín.

26. apr 2018 o 15:47 (sč, neu)

FC ŠTK Fluminense Šamorín - FK Pohronie 2:1 (2:0)

Góly: 8. Santos, 12. Neto (11 m) - 84. Pončák (vlastný). ŽK: 3 – 4, ČK: 0 – 1. Rozhodoval Chromý, 320 divákov.

Pohronie: Jenčo - Župa, Nosko, Tesák, Pelegrini, Kosorín, Rejdovian (59. Kovařík), Pavuk, Paraj, Pittner (46. Śojka), Pidruchnyi (46. Blahút).

Pohroniu sa zápas v Šamoríne vôbec nevydaril. Domáci šli do vedenia už v 8. minúte. Po chybách hostí na kraji obrany, keď nemal kto odkopnúť loptu, skóroval Santos. O tri minúty neskôr sa vydal do šestnástky Pohronia Fuják, ručnú brzdu v podobe faulu zatiahol Pittner. Netto pohodlne využil pokutový kop – 2:0.

Šamorín bol lepší počas celého zápasu, vypracoval si niekoľko gólových šancí, ktoré ale nepremenil. Pohronie sa vrátilo do zápasu až v samotnom závere. V 83. minúte si dal vlastenca domáci Pončák. O minútu na to sa sám na päťke ocitol Blahút, ale veľmi dlho váhal, až napokon ani svoju šancu nezakončil. Šamorín potom taktickou hrou udržal vedenie až do záverečného hvizdu. V 89. minúte putoval pod sprchy Kosorín, ktorý bude hosťom v ďalších dôležitých zápasoch chýbať.