Odštartovala žiacka basketbalová mikroliga (+ FOTO)

V telocvični II. Základnej školy sa odohralo úvodné kolo NEMAK Žiarskej basketbalovej mikroligy.

28. apr 2018 o 13:21 Norbert Nagy

ŽIAR NAD HRONOM. Už štvrtý ročník suverénne najúspešnejšieho projektu Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom je určený pre deti prvého stupňa základných škôl, ročník narodenia 2008 a mladších. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť základy mládežníckej pyramídy v basketbalovom klube, zároveň však aj prilákať deti od počítačov a mobilov do telocvične a na ihriská. Na turnaji sa aj v tomto roku zúčastňujú všetky štyri žiarske základné školy.

V tomto školskom roku sa na každej škole za spolupráce školy a basketbalového klubu rozbehli krúžky pohybových hier. Tam sa jednotliví reprezentanti svojich škôl už od septembra poctivo pripravovali na basketbalovú mikroligu, ktorá prebehne formou štyroch kôl. Na každej škole sa odohrá jedno kolo systémom zápasov každý s každým.

Všetky deti, ktorých sa v telocvični zišlo 60, sa obliekli do tričiek s logom turnaja. Tím Jednotky do modrých tričiek, tím Dvojky do žltých, tím Cirkevnej do oranžových a malí basketbalisti zo štvorky do tričiek zelených.

V prvom kole sa odohralo 6 veľmi dramatických zápasov, kde viac ako presná ruka rozhodovalo nasadenie a behanie po telocvični. Zápasy sa hrali na dva 10-minútové polčasy, striedalo sa „hokejovo“. Po uplynutí času každý hráč tímu ešte hádzal dva trestné hody, tie ktoré premenil, sa pripočítali k výslednému skóre. Zápasy tak boli dramatickejšie a každý, aj ten, komu to nešlo úplne najlepšie, mal možnosť rozhodnúť o osude svojho tímu. Atmosféra v telocvični bola fantastická, deti svoje zápasy prežívali s veľkým napätím a za hlasného povzbudzovania. Niekto mal šťastia viac, niekto menej, niekomu to išlo lepšie, niekomu zas horšie. Ďalšie kolo sa uskutoční 10. mája na Dvojke.