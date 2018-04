Pohronie doma víťazne. Kovařík: Urobili sme veľký krok

Pohronie porazilo rezervu Žiliny a vzdialilo sa zostupovým vodám.

29. apr 2018 o 21:15 Ján Ihracký

27. kolo

FK Pohronie – MŠK Žilina B 2:1 (2:1)

GÓLY: 5. Kovařík, 43. Pavúk – 23. Polievka (pen.)

ROZHODOVAL: Kačenga, 601 divákov, ŽK: 3 – 2

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, Tesák, Pelegríni, Rejdovian (62. Frimmel), Pavúk, Kovaŕík (82. Lukáč), Sojka, Blahút (68. Pidruchnyi) Pittner

ŽILINA B: Vajs – Dybala (46. Hučko), Chvátal, Bichakhchyan (78. Martinček), Klec, Moško, Gamboš, Majdan, Polievka (51. Petrák), Balaj, Krela

PRIEBEH ZÁPASU:

Domáci vstúpili do zápasu raketovým spôsobom a už v 5. minúte sa ujali vedenia. Lopta sa v šestnástke dostala ku Kovaříkovi, ktorý sa zbavil obrancu, otočil sa s loptou a strelou zblízka prekonal Vajsa. Hostia prvú strelu vyslali v 12. minúte, lopta z kopačky Krela však išla vysoko nad. Hostia sa dočkali vyrovnania v 23. minúte po penalte, ktorú suverénne premenil Polievka, faulujúcim hráčom bol Tesák. Hral sa medzišestnástkový futbal, mužstvá si veľa šanci nevypracovali. V jednej ojedinelej sa ocitol v 32. Minúte Pavúk, Vajs ale dokázal úspešne zakročiť. Divákov z letargie vytrhol v 41. minúte Pelegríni, ktorý napriahol z diaľky, jeho strela ale išla tesne vedľa. O dve minúty už diváci mohli aj jasať, keď centrovaná lopta našla v šestnástke hlavu Pavúka a tá sa nemýlila. Domáci tak šli do kabín s jednogólovým vedením.

Druhý polčas veľa vzruchu spočiatku nepriniesol, opäť sa hral medzišestnástkový futbal, tímy si šance vypracovať nevedeli. Prvú väčšiu si vypracovali hostia, v 66. minúte však hlavička jedného zo Žilinčanov smerovala tesne nad. O chvíľu panoval vzruch aj na druhej strane, Pavúk manévroval s loptou v šestnástke hostí, jeho strela však bola zblokovaná. Obrovskú šancu si vypracovali Žilinčania v 73. minúte, hlavičku hosťujúceho hráča však dokázal skvele vyškrabať na roh Jenčo. Ďalšiu výbornú šancu si hostia vypracovali v 88. minúte, Krela ale zoči-voči Jenčovi neuspel. Skóre sa nezmenilo ani v nadstavenom čase a tak si domáci pripísali dôležité tri body.

MOMENT STRETNUTIA:

Dôležitým okamihom, ktorý mohol zmeniť osud zápasu bol brilantný zákrok Tomáša Jenča v 73. minúte, loptu smerujúcu do brány vyškrabal skutočne špičkami prstov.

POSTAVA ZÁPASU:

Nielen pre spomínaný zákrok, ale i za zmarenie viacerých sľubných šancí si dnes nomináciu na Postavu zápasu vypýtal Tomáš Jenčo.

HLASY PO ZÁPASE:

Spokojnosťou po zápase sršal domáci útočník Marián Kovařík, autor prvého gólu: „Dnešný zápas som videl trošku kŕčovite. Potrebovali sme nutne uhrať tri body. Včerajšie zápasy nám hrali do kariet, všetci za nami stratili, takže keby sme dnes vyhrali, bolo by to dobré. Urobili sme veľký krok k záchrane. Strašne si tým pomohli, že sme získali tri body. Nechceli sme sa do posledného kola keď hráme v Bardejove strachovať, že tam musíme vyhrať. Dnes sme to super zvládli, v budúcom kole ideme do Serede, tá na jar ešte tuším neprehrala, ale budeme chcieť vyhrať, my ideme vždy s cieľom vyhrať.“ Pri jeho góle si možno niektorí spomenuli na jeho prvý domáci gól proti Komárnu, obe situácie vyzerali ako cez kopirák, otočka s loptou v šestnástke a následná strela zblízka. „Je to pravda, akurát ten prvý domáci bol trošku jednoduchší. Teraz sa to tam trochu zaplantalo, pozrel som sa kde je brankár, našťastie som videl, že šiel do rozkľaku, takže sa mi to podarilo streliť mu pomedzi nohy.“ hovoril po zápase šťastný strelec tímu.

Tibor Goljan (asistent trénera Žiliny B): Videli sme zaujímavý zápas, pekné momenty na oboch stranách. Úvod prvého polčasu sme nemali najlepší, tam sme inkasovali po súbojoch, ktoré sme nezvládli. Potom sme mali dobré situácie a dobre sme kombinovali, ale iba po šestnástku kde máme problém presadiť sa. V podstate v prvom polčase sme ani nevystrelili do priestoru brány. Podarilo sa nám vyrovnať po pokutovom kope, predchádzala tomu dlhá lopta za obranu, Filip Balaj sa tam dobre natlačil, takže to bola pre nás situácia, ktorá bola jedna z lepších. Záver prvého polčasu sme nezvládli, pri zakladaní útoku stratil stopér loptu a v podstate zas pri bránení po centri sme nezvládli jednoduchú situáciu. V druhom polčase sme prestriedali, zmenili sme trošku rozostavenie, ale nepodarilo sa nám súpera nejako pritlačiť, šance sme si nevytvorili, v takomto ťažkom zápase tých šancí ani veľa nebýva. Mali sme tam dve zaujímavé hlavičky, jednu ponad bránu, druhú veľmi dobre chytil brankár. V závere mal dobrú šancu Kubo Krela, ale jeho strela bola slabá. Domáci mali takisto dobré situácie, takže si myslím, že remíza by sa trochu viac hodila k tomuto zápasu. Je to skúsenosť pre našu obranu, mali sme v nej trošku mladšie ročníky, vykúpali sa v niektorých chybách. Gratulujem domácim k víťazstvu.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Ďakujem za gratuláciu. My sme vedeli s kým máme dočinenia, že Žilina pracuje koncepčne a všetky jej mužstvá hrajú podobným štýlom. Vedeli sme, že to bude o dobrej kombinácii, o dobrom prechode do útoku, o rýchlosti. V tom sme sa im snažili vyrovnať. Na začiatku nám vychádzal pressing, ale potom sme od toho trošku upustili. Niekedy gól v úvode prospeje, niekedy nie je taký vhodný. Tentoraz sa mi zdalo, že sme na to trošku doplatili a v niečom sme poľavili čo sa týka pressingových situácií, ale išli sme vytrvalo za úspechom, potrebovali sme tento zápas vyhrať, sami viete v akej sme situácii. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo aj napriek aktivite súpera, ale my sme si tam tiež vypracovali nejaké veci a škoda pre Marka Lukáča, že nezúročil v poslednej minúte svoju šancu. Víťazstvo nás teší a veľmi nám pomôže.