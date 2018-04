Žarnovica prekvapila Lučenec. Lovčania neudržali nervy na uzde a nečakane zakopli v Krupine

Výsledky, komentáre a tabuľky. V uplynulom kole nebola núdza o prekvapenia a zaujímavé zápasy.

30. apr 2018 o 11:33 Stanislav Černák

Úvodné podávanie rúk v zápase Lučenca so Žarnovicou(Zdroj: fb MFK Žarnovica)

III. liga

Lučenec – Žarnovica 0:2 (0:2)

Góly: 8. Kovchar, 17. Laurov

Žarnovičania prekvapujúco bodovali v Lučenci. Už v úvodných sekundách strela Štefanku skončila nad domácou bránou. Hneď z protiútoku pohrozili domáci, ale črtajúcu sa šancu odvrátila hosťujúca obrana na rohový kop. Hostia sa ujali vedenia v 8. minúte, keď sa dostal k lopte Kovchar a nekompromisne zakončil. Hostia zvýšili vedenie v 17. minúte. Po rohovom kope sa dostal k odrazenej lopte Laurov a s prehľadom zvýšil na 2:0. V 43. minúte mohli domáci znížiť, ale trafili len tyč Strakovej brány. Druhý polčas začali lepšie domáci, ale svoju snahu nedokázali gólovo zúžitkovať. V 53. minúte vypichol domácej obrane loptu Sudimák, ale domáci brankár si s jeho strelou poradil. V závere zápasu brankár hostí Straka chytil loptu do rúk mimo pokutového územia a bol vylúčený. Nahradil ho Höger, ktorý v nadstavenom čase chytil tutovku domácich.

Námestovo – N. Baňa 2:0 (1:0)

Góly: 7. Čecho, 64. Siman

Hostia sa v posledných zápasoch trápia a vôbec sa im nedarí. To sa potvrdilo aj na pôde Námestova. Domáci šli do vedenia už v 7. minúte. Na začiatku druhého dejstva domáci Siman nepremenil jedenástku, no všetko si vynahradil v 64. minúte. Novobančania sa na zvrat v tak krátkom čase už nezmohli.

Ostatné výsledky: Teplička – Rim. Sobota 1:2, Krásno – Martin 2:2, L. Hrádok – Fiľakovo 1:0, Kalinovo – Čadca 0:1, B. Bystrica – O. Veselé 1:0, L. Štiavnica – Detva 3:2

1.Dukla BB 21 14 5 2 40:14 47

2.Lučenec 20 13 2 5 39:21 41

3.Rim. Sobota 21 12 3 6 60:30 39

4.L. Hrádok 20 12 3 5 44:29 39

5.Martin 21 9 6 6 42:30 33

6.Námestovo 21 9 6 6 37:26 33

7.Kalinovo 19 11 0 8 31:22 33

8.Žarnovica 22 9 4 9 25:31 31

9.L. Štiavnica 21 9 3 9 22:33 30

10.Or. Veselé 20 9 2 9 25:24 29

11.Krásno 21 7 4 10 26:35 25

12.Čadca 19 6 5 8 32:32 23

13.Teplička n/V. 21 6 5 10 29:36 23

14.Nová Baňa 21 5 4 12 30:46 19

15.Fiľakovo 21 5 1 15 20:46 16

16.Detva 21 2 1 18 21:68 7

V. liga skupina C

Krupina – Lovča 2:2 (0:2)

Góly: 34. S. Selecký, 55. Ližbetin (11 m) – 12. Rapčan, 25. Páleník