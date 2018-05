Mesto má plán. Kamióny prechádzajúce Žiarom uvidia kamery

Kamery plánované na vjazde do Žiaru a na výjazde z neho majú pomáhať polícii aj Žiarčanom.

2. máj 2018 o 9:16 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Hoci obchvat Žiaru odklonil z mesta väčšiu časť nákladnej dopravy, kamióny z hlavného ťahu Žiarom úplne nezmizli. „Tieto autá nevyužívajú novovybudovaný obchvat, a to najmä z dôvodu povinnosti platby mýtnych poplatkov a aj dlhšej trasy cez obchvat,“ povedal prednosta žiarskeho mestského úradu Juraj Miškovič.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Preveria zmenu značenia

Žiarska radnica na súčasný stav upozornila Slovenskú správu ciest, ktorá Ulicu SNP, zároveň cestu prvej triedy, spravuje.

Cestári prisľúbili, že na základe podnetu mesta preveria možnosť zmeny dopravného značenia na cestách R1, R2 a I/9 tak, aby sa vylúčila ťažká doprava z mesta.

Pomôcť by mali aj plánované kamery na vjazde a výjazde zo Žiaru nad Hronom, ktoré by mali monitorovať prejazd všetkých áut. Vo zverejnenom obstarávateľskom pláne na tento rok mesto na zámer predpokladá náklady 50-tisíc eur, peniaze chce získať z dotačného programu rezortu vnútra.

Chcú zákaz tranzitu

Kamery by podľa náčelníka žiarskej mestskej polície Róberta Šišku mali byť dohromady štyri a mali by pribudnúť pri výjazde na Handlovú a na hranici s Ladomerskou Vieskou.

Napojiť ich plánujú priamo na políciu, ktorá by mala byť vďaka softvéru schopná rozoznávať, či územím mesta neprechádza kradnuté alebo hľadané auto. Pripravované opatrenie, ktoré chce samospráva uskutočniť tento rok, má prispieť k bezpečnosti obyvateľov.

„Na druhej strane ho chceme využiť aj na zaznamenávanie tranzitnej dopravy, teda kamiónov, ktoré do určitej miery stále využívajú žiarsku Ulicu SNP. Ak bude takéto auto zaznamenané, ako vchádza do Žiaru napríklad o 16.00 a o 16.05 bude z mesta vychádzať, bude jasné, že ide o tranzit,“ povedal primátor Peter Antal.

„Budeme žiadať políciu, aby sa osadila zákazová značka tranzitu cez mesto a vodiči, ktorí zákaz porušia, budú môcť byť aj sankcionovaní,“ objasnil, aký by mal byť prínos kamier.