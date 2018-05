Na rodinnej farme myslia aj na pohodu zvierat

Prívlastok „eko“ nie je pre farmu v lone Kremnických vrchov cudzí.

3. máj 2018 o 14:25 TASR

KREMNICKÉ BANE. Stádo hovädzieho dobytka pasúce sa na pasienkoch v lone Kremnických vrchov. Takýto pohľad sa môže naskytnúť tým, ktorí smerujú do obce Kremnického Bane. Na jej hornom konci, v nadmorskej výške približne 750 metrov nad morom, sa nachádza rodinná farma Eko-produkt.

„Sme tu nejakých 21 rokov. Začínali sme tu s otcom, je to rodinná farma. Zaoberáme sa chovom hovädzieho dobytka a dnes už aj oviec,“ uviedol pre majiteľ Ján Svitok. Farma je za roky pôsobenia sebestačná, má bitúnok, rozrábku, výrobňu aj podnikovú predajňu, kde sa zastavujú nielen domáci, ale aj ľudia zo vzdialenejších regiónov.

„Niečo expandujeme aj do menších predajní,“ uviedol Svitok a zároveň jedným dychom dodal, že záujem o dodávanie svojich produktov do nákupných reťazcov aj napriek ich dopytu nemajú. Jahňatá z Kremnických Baní po minulé roky smerovali aj do Talianska.

Farma nesie už niekoľko rokov prívlastok „eko“. Podľa Svitka nie je v súčasnosti vôbec jednoduché udržať si ho. „Ale zase na horniakoch nám nič iné neostáva, lebo ornú pôdu tu nemáme žiadnu. Máme len lúky a pasienky. Myslím si, že je to jediná cesta, ako sa dá prežiť,“ zhodnotil majiteľ farmy.

Dôraz sa v tomto prípade podľa jeho slov kladie na welfare, teda na pohodu a zdravý chov zvierat. „Na našich lúkach si dorábame seno a senáže,“ doplnil.

Toho času má farma približne 350 kusov hovädzieho dobytka. Už dlhšie tu chovajú mäsové plemeno charolais, ktoré má svoje korene vo Francúzsku.

Na farme majú aj približne 400 oviec, väčšinou sa zameriavajú na plemeno cigája. Počas roka ich môžu ľudia vidieť aj na spomínaných pasienkoch, kravy v Kremnických Baniach a ovce v obci Krahule.

