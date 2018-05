V obci vysadia záhon ruží na Kmeťovu pamiatku

Popri ceste do cintorína vznikne v Prenčove nová lipová aleja.

3. máj 2018 o 14:47 Adriana Antolová

PRENČOV. V Prenčove vysadia dvesto parkových ruží. V extraviláne obce vytvoria aj lipovú aleju. Peniaze na materiál a sadenice získali z Envirofondu. Časť výdavkov na materiál doložia z obecnej kasy.

„Chceme obnoviť záhon ruží, ktorý máme už dlho. Aj Andrej Kmeť, ktorý u nás v obci žil dlhé roky, bol ich milovníkom,“ hovorí starostka obce Prenčov Alena Ciglanová s tým, že do výsadby by chceli zapojiť aj dobrovoľníkov z domova dôchodcov či mamičky na materskej dovolenke.

„Na podnet zväzu včelárov sme vlani začali s výsadbou líp. Teraz plánujeme vysadiť aleju z líp malolistých popri novej ceste do cintorína,“ vysvetľuje. Predpokladaná cena zákazky je 6-tisíc eur. Na nákup materiálu pôjde tisíc eur z obecného rozpočtu. S výsadbou by chceli začať do leta.