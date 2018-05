Na žiarskom námestí sa hovorilo o kauzách aj o médiách. Prišli len desiatky ľudí (+FOTO)

Centrom Žiaru sa rozliehala pieseň Sarajevo Jaromíra Nohavicu, ktorú si Ján Kuciak a Martina Kušnírová vybrali pre ich svadobný tanec. Zhromaždenie sa uskutočnilo v predvečer sobáša zavraždenej dvojice.

4. máj 2018 o 19:43 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Mamičky s kočíkmi, hrajúce sa deti, ale aj závažné slová, ktoré zazneli z pódia. Zhromaždenie Za slušné Slovensko v predvečer plánovanej svadby zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa v Žiari nad Hronom nieslo v komornej atmosfére. Tentoraz totiž prišli na Námestie Matice slovenskej len desiatky ľudí.

Zaznelo Nohavicovo Sarajevo

Centrom sa rozliehala pieseň Sarajevo Jaromíra Nohavicu, ktorú si zavraždená dvojica vybrala ako sprievodnú skladbu k ich svadobnému tancu.

Od rečníkov opäť zazneli požiadavky na vyšetrenie káuz, ktoré v ostatnej dobe otriasali Slovenskom. Volali tiež po médiách, ktoré by neslúžili politikom, ale verejnosti, a to najmä v súvislosti so súčasnou situáciou v RTVS, keď z verejnoprávneho telerozhlasu odchádzajú skúsení redaktori pre nesúhlas s krokmi súčasného vedenia.

Organizátori stretnutia tiež prečítali list farmárov, z ktorých mnohí dnes vyšli s traktormi na protestnú jazdu po cestách a uliciach Slovenska.

"Žijeme v krajine, v ktorej sa ministerka pôdohospodárstva začne problémom utláčaných farmárov venovať až po tom, čo museli zomrieť dvaja mladí ľudia. Až po tom, čo vyšli v novinách hrôzostrašné historky o poľnohospodároch, ktorí namiesto toho, aby poctivo pracovali na vlastnej pôde, zažívajú peklo. Príbehy o tom, ako organizované skupiny s prepojeniami na mocných tohto štátu roky utláčali farmárov na ich vlastných pozemkoch," prihovorili sa sprostredkovane Žiarčanom nespokojní farmári reagujúci na kauzu agrodotácií.

Žiarskych usporiadateľov podporil aj jeden z organizátorov protestov v Košiciach - Ján Gálik. Ten sa obrátil na účastníkov zhromaždenia so slovami, že ak vydržia stáť na námestiach a angažovať sa dlhšie, raz môžu dosiahnuť slušné Slovensko.

Chceli dať priestor aj malým mestám

Vystúpila tiež časť žiarskej kapely Skrat f štrku, ktorá zavraždenej dvojici venovala kultovú skladbu kapely Pink Floyd Wish you were here. "Je o strate blízkeho človeka, priateľa, ale je venovaná aj ľudskej rezignácii, rezignácii na naše ideály. Častokrát sa uspokojíme s hodenou kosťou a zabúdame na to, o čo sme pôvodne prišli," uviedol krátke vystúpenie člen kapely Martin Huba.

Hlavná organizátorka žiarskych zhromaždení Michaela Čillíková reagovala na nízku účasť. "S organizátormi z iných častí Slovenska sme zvažovali, či usporiadať tri veľké zhromaždenia - v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, dospeli sme však k názoru, že dáme priestor aj ľuďom v malých mestách bez ohľadu na to, či nás príde desať, päťsto, alebo 20-tisíc," odpovedala.

Jednou z priorít občianskej platformy Za slušné Slovensko pritom podľa nej ostáva pôsobenie na ľudí, aby sa aj naďalej aktívne angažovali vo veciach verejných.