Pár z Rudna nad Hronom cestuje v starej dodávke. Inú dovolenku už nechce (+FOTO)

Najskôr to vyskúšali s Ladou, v súčasnosti brázdia cesty s dodávkou Volkswagen. Sloboda je pre nás hnacím motorom, tvrdí dvojica mladých cestovateľov.

5. máj 2018 o 13:06 Adriana Antolová

RUDNO NAD HRONOM. Párik mladých ľudí z Rudna nad Hronom cestuje po svete v starom Volkswagene. Patrícia Kupcová a Tomáš Bartoš pracujú sezónne v zahraničí. Počas dní voľna sa vracajú do svojej rodnej krajiny a vyrážajú na cesty plniť si sny.

Netradičným spôsobom precestovali Taliansko, Poľsko, videli grécke ostrovy Zakynthos či Santorini. Užili si aj malebnú prírodu našej krajiny. Momentálne sú na ceste za krásami Portugalska.

Keď im v talianskej Pise začala fučať hadica na motore, opravili ju s pomocou obalu z cukríka a dokončili svoj výlet.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Niektoré naše zážitky sú adrenalínové, ale radšej zomrieť tam, kde som chcel byť, ako niekde vo firme, kde ma zabije stroj,“ zamýšľa sa Tomáš Bartoš.

Prečítajte si tiež: Rubikovu kocku poskladá študent Dalibor aj poslepiačky (FOTO a VIDEO)

Ladu im doviezla odťahovka

„Naša prvá cesta smerovala do Kalábrie na návštevu kamarátky. Keďže sme chceli stráviť aktívnu dovolenku, namiesto lietadla sme si zvolili auto – a nie hocijaké. Naša Lada 2102 sa prejavila ako dôveryhodný a spoľahlivý člen rodiny,“ hovorí Patrícia Kupcová s tým, že auto kúpili cez internet – v tom čase bolo nepojazdné.

„V inzeráte sa písalo, že táto Lada je vhodná len na ryby. Napriek tomu som ju chcel. Chlapci mi ju doviezli na odťahovke. Vymenil som motor, opravil, čo bolo treba, urobil posteľ, nezávislé kúrenie, pobalili sme sa a vyrazili do Talianska a na Sicíliu,“ spomína s úsmevom Tomáš. Na cestu si aktívna dvojica pribalila aj dva staré bicykle.

Na Lade prešli neuveriteľných 5 800 kilometrov, pričom spálili 490 litrov benzínu. Navštívili Benátky, Florenciu, Pisu, Rím, sopku Vezuv, Pompeje, Positano, Tropeu, sicílsku Taorminu či Syrakúzy. Spoznali kultúru jednej z najpestrejších krajín sveta, povestný temperament Talianov, ich chaotickú premávku, kde sa nepoužívajú smerovky a značky nemajú žiaden význam.

Na vlastné oči si pozreli aj rôznorodosť krajiny, bohatstvo severu a chudobu južnej časti. Celý výlet v nich zanechal množstvo neopakovateľných zážitkov, nových skúseností a úplne iný pohľad na dovolenku.

Po návrate domov ich začali oslovovať ľudia s otázkami, kam sa chystajú nabudúce a či sa môžu pridať. Skúsili teda ďalší výlet – do Poľska, kde sa k nim pridali ďalší.

„Stále sú ľudia, ktorí by s nami chceli ísť, vnímajú to však inak. My sa snažíme cestovať tak, aby sme neboli obmedzovaný časom. Nikam sa neponáhľame. Vždy si nechávame rezervu, keby sme chceli niekde zotrvať dlhšie, či už kvôli miestu, alebo ak sa by sa nám niečo pokazilo na aute,“ vysvetľuje Tomáš. Patrícia dodáva, že ak sa chce niekto pridať, nebránia sa tomu. Program si však vždy plánujú tak, akoby šli len dvaja.

„Chceme prejsť čo najviac a nestrácať zbytočne čas a peniaze ubytovávaním sa v penziónoch. Keďže sme v Poľsku boli na štyroch autách, museli sme urobiť kompromis, ale snažíme sa vytvárať si čo najvoľnejší program. Keď sa nám niekde páči, zdržíme sa tam,“ približuje, ako to bolo na ich ceste po susednom štáte.

Sprcha na streche auta

Po návrate z Poľska sa zhodli na tom, že potrebujú väčšie auto. Nikdy však netúžili po veľkom obytnom aute, to vraj príliš púta pozornosť. V niektorých krajinách sú navyše karavany častým lákadlom pre zlodejov.

Vybrali si preto Volkswagen T3, aby mali na cestách lepšie pohodlie.

„V Lade sme mali len sklápaciu posteľ a keď bolo škaredé počasie, museli sme variť vonku. T3 má rozmer klasického osobáka, ale vo vnútri ponúka veľa miesta. Teraz si vieme variť aj v interiéri. Na záhradke máme niečo ako solárnu sprchu, dokonca nám pribudla chladnička. Teraz sme takmer úplne nezávislí, stačí nám len každé tri dni niekde zastať a načerpať si vodu,“ hovorí mladý cestovateľ.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pamäť kronikárke zo Starej Kremničky závidia aj mladší

Prvá cesta na Volkswagene smerovala do Grécka. Zažili 18 dní plných dobrodružstva a napätia, prešli 4 900 kilometrov a minuli naftu za 420 eur.

Každý jeden deň strávili na inom mieste, nazbierali mnoho nových skúseností a zážitkov a opäť posunuli svoje limity.

Rím zo sedadla bicykla

„Keď sme boli v Taliansku, chcela som vidieť Rím, ale vedela som, že z Tomášovej strany to bude problém, preto sme si mesto prešli na bicykloch. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Videli sme všetko, čo Rím ponúka zo sedadla bicykla,“ spomína na cestovanie Patrícia.

Za zatiaľ najkrajšie destinácie považuje cestovateľka z Rudna Kalábriu a Grécko, kde dvojicu prebúdzalo slnko v olivových sadoch.

Na bicykli to vyskúšali aj v Benátkach, kde je to však prísne zakázané. „Všetci okoloidúci si ťukali do čela a kričali po nás. Až po chvíli sme si všimli tabuľky so zákazom bicyklov,“ dodáva.

Na aktuálnej ceste po Portugalsku zotrvajú mesiac. „Všetko plánujeme spoločne. Čítam veľmi veľa cestopisov od motorkárov, sledujem programy zájazdov cestoviek a zaujímavé miesta hádžem do našej trasy. Ja som skôr na kultúru a históriu, Tomáša lákajú skôr prírodné úkazy, pretože nemá rád masy ľudí. Snažíme sa hľadať kompromisy, nech si to obaja poriadne užijeme,“ vysvetľuje cestovateľka.

Za dobrodružstvom vyráža dvojica vždy mimo hlavnej sezóny. Keďže pracujú v chladnejšom prostredí, už si odvykli od horúcich letných dní. Výhodu vidia aj v tom, že mimo sezóny nie sú na niektorých miestach takmer žiadni ľudia a môžu tvoriť prekrásne fotografie. Fanúšikovia netradičného cestovania si ich môžu pozrieť na sociálnych sieťach v skupine s názvom Kade Tade Všade alebo vanlife_Slovakia