Za 3 dni 41 kapiel: Metalový festival Gothoom po druhýkrát pod hradom Revište

Kompletná festivalová súpiska:

EXODUS – SEPTICFLESH – VADER – SÓLSTAFIR – ENTRAILS – DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT – ROOT – DEFEATED SANITY – DARKFALL – CLOUDS – OBSCURE SPHINX – MAAT – CTULU – PHANTASMA – SCHAMMASCH – INFERNO – BLAZE OF PERDITION – ZHRINE – SVARDIDAUDI – SODOMIZED CADAVER – JUST BEFORE DAWN – TORTHARRY – DEMENTOR – MELANCHOLY PESSIMISM – PERVERSITY – BRUTE – ELYSIUM – RAMCHAT – LUNATIC GODS – ASGARD – DIVINE CHAOS – SHODAN – SOOTHSAYER – DEADFREIGHT OF SOUL – MORD’A’STIGMATA – PROCH – DOOMAS – IN TWILIGHT’S EMBRACE – DYSANGELIUM – ZHI REN – ACID FORCE