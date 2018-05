Líder proti Pohroniu nezaváhal

Pohronie dlho držalo cennú remízu, no nakoniec sa muselo pred suverénom II. ligy skloniť.

6. máj 2018 o 19:20 Ján Ihracký

ŠKF Sereď – FK Pohronie 2:1 (1:1)

GÓLY: 10., 83. Ulrich – 37. Blahút

ROZHODOVAL: Vlčej, 589 divákov, ŽK: 0 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Tesák, Pelegríni, Frimmel (82. Pidruchnyi), Pavúk, Kovařík (87. Lukáč), Paraj, Sojka, Blahút, Pittner

Sereď v úvode zápasu dominovala a pomerne skoro sa dostala aj do vedenia, keď sa v 10. minúte presadil Ulrich. Následne sa Pohronie osmelilo a snažilo o to, čo sa súperom Serede ešte v jarnej časti nepodarilo – streliť lídrovi súťaže gól. To sa hosťom podarilo v 37. minúte, šťastným strelcom bol Blahút, a tak sa išlo do kabín za nerozhodného stavu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V druhom polčase si šance vypracovalo domáce aj hosťujúce mužstvo, ale predsa len aktívnejšia bola Sereď. Pohronie dlho držalo cennú remízu, ale nakoniec zápas zlomil v 83. minúte Ulrich. Do konca zápasu sa už hosťom vyrovnať nepodarilo. Príliš ich to mrzieť nemusí, nakoľko záchranu v súťaži už majú takmer vo vrecku. Naopak, domáci si týmto víťazstvom vybudovali dve kolá pred koncom pred druhou Skalicou štvorbodový náskok.