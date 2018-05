V Žiari chystajú veľké oslavy výročia prvej republiky. Na štadióne

Do areálu zrekonštruovaného štadióna chcú priviesť ďalšie masové športovo-kultúrne podujatie.

7. máj 2018 o 9:14 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V Žiari nad Hronom opäť avizujú veľké podujatie na vynovenom futbalovom štadióne. Tentoraz ho zorganizujú v spolupráci s českým partnerským mestom Svitavy, termín ešte nie je jasný.

Žiarski mestskí poslanci už v rozpočte vyčlenili 10-tisíc eur na oslavy 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. „Zatiaľ je to len finančný rámec, s prípravou programu len začíname. Už teraz však môžem povedať, že pôjde o športovo-kultúrne podujatie spojené so zaujímavým exhibičným zápasom, s koncertmi a so sprievodnými atrakciami napríklad pre deti,“ naznačil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Na športovisko chcú dostať viac ako dvetisíc ľudí. „Chceli by sme to urobiť podobným spôsobom, ako sme vlani v auguste zorganizovali otváranie zrekonštruovaného štadióna,“ potvrdil Baláž.

V meste dosiaľ výročie prvej spoločnej republiky oslavovať nezvykli, pre zmenu sa rozhodli z viacerých dôvodov. „Jednak ide o významné – sté výročie. Naše jediné partnerské mesto je navyše v Českej republike. Spája nás spoločná minulosť a partnerstvo, ktoré chceme osláviť,“ dodal Baláž.

Spolupráca miest Žiar nad Hronom a Svitavy existovala už pred rokom 1989, v roku 2006 sa v zmluve obe mestá dohodli na vzájomnej podpore a rozvíjaní vzťahov v rôznych oblastiach.