Novú Baňu položil vlastenec, Žarnovica uspela. Piatoligisti s remízami

Výsledky a komentáre z tretej a piatej ligy. Ako sa darilo zástupcom z nášho regiónu?

7. máj 2018 o 11:32 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga

Žarnovica – Krásno n/K 3:1 (1:0)

Góly: 26. Nepšinský, 60., 67. Štefanka – 48. Koleno

Krásno začalo hrýzť od úvodných minút. Už v úvodnej minúte ich hlavička skončila mimo Högerovej brány. Následné zmätky v 16-ke gól nepriniesli. Potom sa osmelili aj domáci, ale dve strely Nepšinského boli neúspešné. V 26. minúte hosťujúci brankár zbytočne vybehol za pokutové územie, Lipták ho obišiel a nezištne prihral Nepšinskému, ktorý s prehľadom otvoril skóre. Aj druhý polčas začali lepšie hostia. V 48. minúte ich únik po pravom krídle a následnú prihrávku gólovo zúžitkoval Koleno – 1:1. Domácich to nakoplo k zvýšenej aktivite, no do vedenia sa opäť dostala Žarnovica v 60. minúte. Jednoduchú akciu po prihrávke Laurova zakončil kapitán Štefanka – 2:1. V 67. minúte domáci poistili svoje vedenie, keď výbornú prihrávku Širáňa pretavil na gól opäť Štefanka. Potom podržal domácich Höger, keď výborne zasiahol pri šanci hostí. Aj v závere zápasu mali gólovú šancu hostia. Výborne však zasiahol gólman Žarnovice.

N. Baňa – L. Štiavnica 1:2 (0:1)

Góly: 13. Miloševič – 76. Miloševič (vl.), 90. Koleň

Úvod zápasu patril domácim a už v 13. minúte po peknej strele Miloševiča sa Nová Baňa ujala vedenia. Potom sa hra prelievala z jednej strany na druhú. Šance mali oba tímy. Gól už ale diváci nevideli.

Po zmene strán sa hostia snažili hrať nátlakovo, domáci chceli zvýšiť svoj náskok z brejkov. Svoje príležitosti však nevyužili. Hostia vyrovnali v 76. minúte, keď si domáci smoliarsky strelili vlastenca. Po vyrovnávajúcom góle sa Liptáci snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale v 90. minúte to boli hostia, ktorí sa tešili z gólu. Krutý záver rozhodol o tom, že Nová Baňa znova nebodovala.

Ostatné výsledky: Čadca – B. Bystrica 0:2, Detva – Teplička n/V 3:2, Martin – Námestovo 0:0, Rim. Sobota – Kalinovo 3:0, Or. Veselé – L. Hrádok 2:0, Fiľakovo – Lučenec 3:0

1.B. Bystrica 22 15 5 2 42:14 50

2.Rim. Sobota 22 13 3 6 63:30 42

3.L. Hrádok 22 13 3 6 46:31 42

4.Lučenec 22 13 2 7 40:26 41

5.Kalinovo 22 12 0 10 34:27 36

6.L. Štiavnica 23 11 3 9 26:35 36

7.Námestovo 23 9 8 6 37:26 35

8.Martin 22 9 7 6 42:30 34

9.Žarnovica 23 10 4 9 28:32 34

10.Or. Veselé 22 10 3 9 27:24 33

11.Čadca 22 8 5 9 36:34 29

12.Krásno 23 7 4 12 28:41 25

13.Teplička n. V. 23 6 5 12 31:41 23

14.Fiľakovo 23 6 2 15 24:47 20

15.Nová Baňa 23 5 4 14 31:51 19

16.Detva 23 3 2 18 25:71 11

V. liga skupina C

L. Vieska – Krupina 0:0

Od úvodu sa hral dobrý a vyrovnaný futbal. Domáci mali viac z hry v prvom polčase, avšak v 20. minúte sa im zranil Bodor, ktorý tak rozšíril maródku L. Viesky. Okrem neho chýbajú trénerovi ešte Dobrota, Turkota a Škriniar. Šance mali obe mužstvá, no v súbojoch so strelcami mali navrch brankári Číž aj Rabota. Krupinčania sa snažili presadiť po ľavom krídle, kde mali mierne navrch, ale gól streliť nedokázali. V druhom dejstve pri šanci hostí podržal L. Viesku brankár Číž. Deľba bodov je spravodlivá.

Lovča – Sásová 3:3 (1:2)

Góly: 32. Páleník, 64., 88. Rapčan – 36. Kapusta, 39. Vidiečan, 53. Dobrota

Domáci nastúpili v oklieštenej zostave, chýbali im zranení a vykartovaní hráči. Lovča chcela aj napriek tomu zabojovať o dobrý výsledok. Úvod stretnutia bol vyrovnaný, šance si vytvorili oba tímy. Do vedenia šla Lovča v 32. minúte, presadil sa Michal Páleník. Domáci sa však akoby uspokojili s výsledkom, za čo pykali. Dokonca polčasu hostia otočili vývoj zápasu, keď strelili dva góly. Do druhého polčasu Lovča nastúpila s odhodlaním vyrovnať. Avšak znova udrela Sásová. V 53. minúte zvýšili hostia na 3:1 zásluhou Dobrotu. Lovču to ešte viac nakoplo, jej hráči zabrali naplno. V 64. minúte znížil na rozdiel gólu Matej Rapčan. Domáci hrali do plných, mali tlak. Vytúžený vyrovnávajúci gól prišiel v 88. minúte. Hostia faulovali pred šestnástkou. Loptu si postavil Rapčan, ktorý peknou strelou do pravého vinkla vyrovnal na konečných 3:3. Remíza je spravodlivá a po celom priebehu zápasu má tento bod pre Lovču cenu troch.

Š. Bane – Kováčová 1:1 (1:0)

Góly: 40. Budinský – 70. Karpa

Od úvodného hvizdu boli aktívnejší domáci futbalisti. Už v 3. minúte dobrú Michálekovu strelu vykopol so šťastím gólman Kováčovej Sekula. Potom si domáci vypracovali ďalšie dve sľubné príležitosti, ale ani tie sa im nepodarilo premeniť. Neskôr sa hra vyrovnala. Na konci polčasu sa predsa len Š. Baniam podarilo streliť gól, presadil sa Budinský. Po zmene strán získali miernu prevahu hostia z Kováčovej. Prevahu spečatili v 70. minúte vyrovnávajúcim gólom Karpu. Š. Bane sa ešte snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, vytvorili si však len dve pološance, z ktorých nezapršalo.

Ostatné výsledky: Selce – D. Niva 3:1, Jakub – Lieskovec 2:0, Sása – Bacúch 0:3, Hrochoť – Priechod 2:2

Dohrávky 14. kola (1.5.): Lieskovec – Kováčová 2:1, Hrochoť – Št. Bane 3:0, Selce – Priechod 4:2

1. Hrochoť 20 13 4 3 37:18 43

2. Kováčová 19 12 3 4 44:12 39

3. Lovča 20 11 5 4 57:33 38

4. Jakub 20 10 5 5 41:39 35

5. Sásová 20 9 6 5 51:39 33

6. Lieskovec 20 9 3 8 28:31 30

7. Bacúch 19 7 8 4 35:24 29

8. L. Vieska 20 7 7 6 37:25 28

9. Selce 19 8 1 10 31:42 25

10. D. Niva 20 6 5 9 21:27 23

11. Št. Bane 20 6 4 10 40:37 22

12. Krupina 19 5 6 8 25:35 21

13. Sása 19 2 3 14 24:57 9

14. Priechod 19 1 2 16 18:70 5