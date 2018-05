Muž, ktorý vypadol na Skalke z lezeckej steny, zraneniam podľahol (+FOTO)

Príčinou pádu slovenského turistu zo zaistenej cesty bol pravdepodobne nesprávne upevnený bezpečnostný úväz.

8. máj 2018 o 12:52 Kveta Fajčíková, Ivana Zigová

SKALKA. K úmrtiu 65-ročného muža, ktorý vypadol z lezeckej steny na zaistenej ceste via ferrata, došlo dnes predpoludním v horskom stredisku Skalka pri Kremnici.

Vážnym zraneniam podľahol

Na miesto okamžite smerovali hasiči a horskí aj zdravotnícki záchranári. "Naši príslušníci zabezpečili zlaňovanie k postihnutej osobe, pri ktorej sa už nachádza lekár a príslušníci Horskej záchrannej služby," informovali hasiči.

Ani koordinovaný zásah všetkých záchranných zložiek však nepomohol a muž vážnym zraneniam podľahol. Ako píšu horskí záchranári na svojej stránke, príčinou pádu slovenského turistu bol pravdepodobne nesprávne upevnený bezpečnostný úväz. Muž padal približne 40 - 50 metrov zo zaistenej cesty.

"Po nástupe do exponovanej časti ferraty s názvom Výzva utrpel pádom vážne viacpočetné zranenia. Prvú pomoc poskytla mužovi lekárka, ktorá sa v tom čase nachádzala na mieste," informovali horskí záchranári.

K postihnutému okamžite odišli záchranári Horskej záchrannej služby a zároveň tam smerovala aj posádka vrtuľníkových záchranárov z Banskej Bystrice.

Profesionálni a dobrovoľní zmluvní záchranári horskej služby muža ošetrili, pripravili na transport a za pomoci transportných prostriedkov ho spustili na zvážnicu. "V tom čase už mužov stav vyžadoval resuscitačné postupy. K pacientovi na Peknej vyhliadke spustili aj lekára posádky vrtuľníkových záchranárov a na miesto dorazili aj hasiči zo Zvolena," píšu horskí záchranári

Zraneného muža prepravili na miesto, odkiaľ bol nabalený do podvesu, a neskôr preložený na palubu vrtuľníka. Pacienta v kritickom stave transportovala jeho posádka do nemocnice. "Po preložení na palubu vrtuľníka bol za kontinuálnej resuscitácie letecky prevezený do Fakultnej nemocnie F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Napriek veľkej snahe všetkých záchranných zložiek svojim zraneniam po prevoze do nemocnice, žiaľ, napokon podľahol," potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Via ferrata má za sebou revíziu

Zaistená cesta via ferrata je jednosmerná a má tri cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža (B) a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku.

Iveta Ceferová, viceprimátorka mesta Kremnica, ktoré ferratu vlani vybudovalo, nám potvrdila, že po technickej stránke by na zaistenej ceste malo byť všetko v poriadku.

"Zhruba pred týždňom sa uskutočnila revízia ciest, z nášho pohľadu sú bezpečné. Samozrejme, mrzí nás, že došlo k takémuto prípadu, no, čo bolo príčinou, ukáže až vyšetrovanie," povedala pre MyZiar.sk.

Zhodou okolností dnes dopoludnia sama cestu, z ktorej muž vypadol, preliezla. "Je to náročné, nedá sa tam ísť bez skúseností. Človek musí mať už niečo zlezené. Ja som sa z nej napríklad prvýkrát vracala. Nie nadarmo sa Výzve hovorí najťažšia ferrata na Slovensku," povedala a návštevníkom atrakcie odporučila opatrnosť a reálne posúdenie vlastných schopností. Aj malá chyba sa totiž v náročnom teréne môže ukázať ako fatálna.