Veľká pocta: Žiarska stredná škola získala ocenenie za duálne vzdelávanie

Ocenená škola spolupracuje so zamestnávateľmi v praktickej príprave žiakov aj pri vytváraní kvalitných podmienok vyučovania.

9. máj 2018 o 10:51 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom získala cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania“ v školskom roku 2016/17.

„Cena je ocenením dlhoročnej spolupráce školy a zamestnávateľskej sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o.,“ uviedol riaditeľ združenia InTech Marcel Pecník. V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s 11 zamestnávateľmi a v duálnom systéme študuje viac ako sto žiakov.



So zamestnávateľmi ocenená škola spolupracuje v praktickej príprave žiakov, ale aj pri vytváraní kvalitných podmienok vyučovania. Žiaci školy majú možnosť pripravovať sa na najmodernejších technológiách a využívať moderné učebné pomôcky. Združenie InTech, ktorého členmi sú okrem súkromných spoločností aj mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach, investuje aj do ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, čo je nevyhnutným predpokladom napredovania školy a zavádzania inovácií. Škola a firmy spolupracujú na príprave samotných programov vzdelávania a prispôsobujú ich potrebám praxe.

„Naša škola ako jedna z mála na Slovensku na základe požiadaviek zamestnávateľov ponúka výlučne odbory aktuálne a perspektívne potrebné pre trh práce. Systematicky pracujeme na tom, aby sme ponuku našej školy a jej úroveň dávali do súladu s požiadavkami firiem,“ povedal Pecník.



„Duálny systém prípravy neustále skvalitňujeme zvyšovaním pedagogických zručností inštruktorov odborného vzdelávania vo firmách, vytváraním dobrých podmienok pre prípravu žiakov v samotných firmách, vťahovaním žiakov do procesov firiem i do pracovných kolektívov. Už dlhé roky je samozrejmosťou účasť zástupcov zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach, ale aj v odborných komisiách Stredoškolskej odbornej činnosti. Spolu realizujeme marketingové aktivity zamerané na zvýšenie atraktivity technických odborov a štúdia v duálnom systéme vzdelávania. Dostať spoluprácu na takú vysokú úroveň sa podarilo aj vďaka projektovému tímu, v ktorom na príprave a realizácii stratégie školy spolupracujú zástupcovia zriaďovateľských firiem, školy, rodičov, žiakov i absolventov,“ zhrnula riaditeľka ocenenej školy Beata Tóthová.