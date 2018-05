Výborný Pacalaj. V Plzni si vyjazdil tretie miesto

Druhým kolom pokračovali majstrovstvá Českej republiky juniorov v plochej dráhe.

9. máj 2018 o 14:27 Martin Búri

PLZEŇ/ŽARNOVICA. Do západných Čiech cestovala až pätica žarnovických juniorov, čo je prvýkrát také vysoké číslo od konca 80. rokov. Z našich sa v pretekoch najviac darilo Davidovi Pacalajovi, ktorý však prišiel o označenie najmladšieho žarnovického juniora. To mu však nezabránilo vo výbornom výsledku, keď sa tešil z cenného tretieho miesta.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Na preteky roka zavíta do Žarnovice švédska hviezda!

Pred pretekmi sa po tréningu musela po niekoľkých rokoch opäť ísť kvalifikácia o tri miesta v hlavnej zostave. „Jazdu viedol suverénne Michal Tomka, potom ho pretočilo a padol. Nakoniec bol klasifikovaný na poslednom mieste a pre hlavné preteky iba ako náhradník. Vďaka tomu však do pretekov postúpil Michal Danko,“ opísal situáciu tréner Ján Daniel, ktorý išiel na preteky najmä kvôli najmladšiemu zo žarnovickej zostavy, Michalovi Dankovi, aby ho v prvých pretekoch mimo Žarnovicu podporil a usmernil.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vývoj pretekov sa nakoniec točil nepriaznivo pre Michala Tomku. V pretekoch spočiatku nedošlo na nástup náhradníka do jázd a pri jeho mene tak ostalo svietiť DNR. Do tretej série jázd už nenastúpil. „Je to veľká škoda. Chcel som, aby bojoval o body a nie aby ostal sedieť,“ pokračoval v hodnotení žarnovický tréner. Náladu mu však vylepšil trochu Michal Danko. „Mišo získal svoj prvý bod. Prvý vybojovaný bod. To ma veľmi potešilo a jeho povzbudilo. Na to, že prvé jazdy sme boli radi, že došiel do cieľa a dráha bola poriadne rozbitá, že sú to jeho prvé preteky vonku, som spokojný. Aj ostatní sa snažili, no ich bodové straty išli trochu na vrub súperov, ale aj rešpektu pred ťažkou dráhou. Nakoniec sa to vyvinulo v prospech Davida, ktorý išiel dodatkovú jazdu o tretie miesto a vyhral,“ zakončil tréner.

„Nebolo to dobré,“ komentoval svoj výkon Jakub Vakovič. „V prvej jazde som dobre odštartoval, no potom ma predbehol Kvěch aj Novák a bol iba bod. V druhej jazde som mohol mať ďalšie body, no na štarte mi roztrhlo reťaz. Jednu jazdu sa mi podarilo vyhrať. V poslednej som išiel s Jančim a Davidom. Štartoval som z modrej a David z červenej. Išli sme spolu dopredu, no vyvážal ma von, to využil Janči a predbehol ma. Na takej dráhe som ho už nemal šancu dobehnúť. V podstate dobre sa mi jazdilo až v poslednej jazde,“ priblížil svoje účinkovanie v pretekoch Jakub.

„Chytil som jeden bod,“ tešil sa žarnovický debutant v Čechách Michal Danko. „Som na seba hrdý, že som to zvládol odjazdiť,“ doplnil.