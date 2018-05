Personál psychiatrie prekvapila organizovanosť mladých pacientov, ktorí plánovali útek

O okolnostiach plánu tínedžerov z liečebne jej riaditeľ hovoriť nechce. Povedal však, že keď vyšiel najavo celý obraz, okamžite kontaktovali políciu.

11. máj 2018 o 14:56 Ivana Zigová

KREMNICA. Prípad pripravovaného úteku siedmich mladých pacientov vo veku 13 až 16 rokov z Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici prebrala Národná kriminálna agentúra.

„Štyri dievčatá a traja chlapci - sa mali dohodnúť, že sa v noci pokúsia o útek z liečebne. Plánovali podrezať alebo uškrtiť dve zdravotné sestry a odísť na aute jednej z nich,“ informoval o prípade vo štvrtok ako prvý cas.sk odvolávajúc sa na vlastné zdroje.

Podľa informácií z iného zdroja chceli personál zviazať sieťou z pingpongového stola, ktorú si zaobstarali.

Plán vyzradili iní pacienti

Riaditeľ kremnickej psychiatrickej kliniky Vladimír Husárček nám dnes potvrdil, že skupina mladistvých pacientov skutočne pripravovala útek, ten sa mal udiať v utorok (8. 5.) večer.

Personálu zámer vyzradili ďalší z pacientov. „Pôvodná verzia hovorila o tom, že sa chceli zmocniť kľúčov od vchodových dverí a od auta jednej zo sestier, až následne počas rozhovorov s pacientmi vyšli najavo ďalšie okolnosti,“ zareagoval riaditeľ nemocnice.

Podrobnosti však zatiaľ konkretizovať nechcel. „Tieto informácie považujem za súčasť vyšetrovania, ale vzhľadom na to, že sa tomu venujú orgány činné v trestnom konaní, naznačuje to, ako by ten skutok mohol byť spáchaný,“ povedal.

„Sme špecializované zariadenie na liečbu duševných chorôb, ktoré sú spojené aj s takýmito prejavmi agresivity, či už voči sebe alebo voči svojmu okoliu,“ povedal tiež.

Premýšľajú o SBS

Personál, vrátane službukonajúcich sestier, je podľa neho na takéto prejavy zvyknutý a pripravený, čo podľa neho dokazuje aj skutočnoť, že plánovaný hromadný útek odhalili a zabránili škodám na zdraví aj na majetku. „Čo nás však prekvapilo, bolo, že to bolo organizované, koordinované. Na toto musíme zareagovať,“ odpovedal na otázku o plánovaných opatreniach.

Vedenie nemocnice avizuje posilnenie nočných služieb, hoci, ako povedal Husárček, normatív personálu na pacienta v nemocnici dodržiavajú. Do budúcna zvážia aj angažovanie súkromnej bezpečnostnostnej služby.

Pacienti, ktorí sa mali na príprave úteku podieľať, sú od odhalenia zámeru v sprísnenom režime. Vo štvrtok polícia vyšetrovala okolnosti udalosti priamo na mieste.

"V tejto chvíli môžeme len potvrdiť, že prípad preberá Národná kriminálna agentúra, preto viac informácií vzhľadom na počiatočné úkony trestného konania nie je možné poskytnúť," odpovedal na naše otázky Michal Slivka, hovorca policajného prezídia.