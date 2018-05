Nosko sa na gól načakal, prišiel však v správnej chvíli. Pohronie zachránené

Domáce Pohronie zdolalo kvalitnú Lokomotívu Košice na svojom trávniku a v druhej lige sa zachránilo.

13. máj 2018 o 20:09 Ján Ihracký

FK Pohronie – Lokomotíva Košice 2:1 (1:1)

GÓLY: 36. Kosorin, 68. Nosko - 28. Hovančík

ROZHODOVAL: Krivošík, 523 divákov, ŽK: 3 – 4, ČK: 0 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, Tesák, Pelegríni, Kosorin, Pavúk (72. Pidruchnyi), Kovařík (67. Lukáč), Paraj, Blahút (81. Frimmel), Pittner

LOK. KOŠICE: Bréda – Ilinjo, Grohoľ (46. Kolek), Hirjak, Karaš (74. Jano), Cicman, Zajac, Pavúk, Hovančík (60. Gáll), Havrila, Cmarko

PRIEBEH ZÁPASU:

Prvý strelecký pokus zápasu prišiel už v druhej minúte keď sa cez dvojicu protihráčov prebil Pelegríni, jeho strela však nemala potrebnú razanciu. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, hra sa odohrávala medzi šestnástkami a mužstvá si veľa šancí nevypracovali. Hostia sa osmelili v 18. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal osamotený Pavúk, strieľal z prvej, ale lopta mu vôbec nesadla a bránu minul. V 28. minúte šli po vedenia hostia, po faule Župu zahrávali priamy kop, prvú strelu Jenčo skvele vyrazil, ale z dorážky sa nemýlil Hovančík. Lokomotíva pohrozila aj na konci 32. minúty, na konci akcie bol Pavúk, ktorý strelou spoza šestnástky preveril Jenča, ten si však s jeho pokusom poradil. V 36. minúte sa tešili aj domáci, skvelý Župa vysunul ešte lepšieho Kosorina, ktorý sa prebil až do blízkosti brankára Brédu a nekompromisne zakončil. V 42. minúte sa do zakončenia opäť pretlačil aktívny Kosorin, jeho pokus však smeroval vysoko nad. O minútu neskôr to skúšal po prízemnom centri Kovaříka Blahút, ale Bréda vytlačil jeho pokus na roh. Na konci polčasu ešte potešil prítomných divákov ďalekonosnou strelou Pavúk, lopta smerovala tesne nad bránu. Tímy išli do kabín za vyrovnaného stavu.

Úvod druhého polčasu domáci už tradične prespali, ale postupne sa dostávali k svojej hre a v 54. minúte vyprášil hosťujúcemu brankárovi z priameho kopu prudkou strelou Pelegrini. O dve minúty predviedol jeden zo svojich prienikov Kosorin, jeho strela však smerovala mimo brány. V 58. minúte šiel dokonca Kosorin sám na bránu, Bréda ale dobre vybehol a tutovku mu zneškodnil. V 68. minúte sa už domáci dočkali, keď sa centrovaná lopta dostala na hlavu stopéra Noska a ten sa nemýlil. O minútu spálili 100%-nú tutovku hostia, Kolek stál v šestnástke zoči-voči Jenčovi, jeho strela však obtrela len bočnú sieť. Lokomotíva sa snažila vyrovnať, ale domáci si v obrane dávali pozor, navyše, v 83. minúte z trávnika po druhej žltej karte zišiel František Pavúk.

OKAMIH ZÁPASU:

Dvojminútovka v polovici druhého polčasu. Najprv strelil, ako sa neskôr ukázalo, rozhodujúci gól Ján Nosko, o minútu spálil nemožné Kolek, a to rozhodlo, že body ostali „pod Šibákom“.

HRÁČ ZÁPASU:

Najaktívnejšie sa z domáceho kádra javil Jakub Kosorin. Pri vyrovnávajúcom góle sa krásne preštrikoval košickou obranou, navyše, dokázal sa dostať do ďalších dvoch-troch sľubných šancí.

SLOVO PO ZÁPASE:

Spokojnosťou po zápase žiaril domáci stopér Ján Nosko: „Zápas nebol jednoduchý, Lokomotíva neprišla iba brániť. Prvý polčas sa nám veľmi nevydaril, do druhého sme išli s tým, že chceme zvrátiť zápas, čo sa nám, chvalabohu, aj podarilo a tešíme sa z troch bodov.“

Nosko si v predposlednom zápase sezóny otvoril svoj strelecký účet, gól prišiel v správnej chvíli. „Trošku som sa na tento gól načakal, ale možno padol v správny moment a poistil nám udržanie sa v druhej lige. Veľmi sa z toho teším a je to tak ako malo byť.“ povedal Nosko.

Z hráčov konečne môže opadnúť ťarcha zodpovednosti, Pohronie v lige zachránili. Aké pocity prevládali tesne po zápase u Janyho, ako zvyknú spoluhráči Noska prezývať? „Pocity sú super, ale myslím na to, že aká je tu partia, aký je tu kolektív aj futbalisti. Mysleli sme, že tá záchrana bude niekedy v polke apríla. Trošku viac sme sa natrápili, ale o to viac to možno stálo za to. Teraz sa tešíme. Užijeme si posledný týždeň a pripravíme sa na novú sezónu.“ zakončil Nosko.

Albert Rusnák (tréner Lokomotívy): Z môjho pohľadu to bol pre nás trošku krutý zápas. Nebodovali sme, hoci ten výkon bol z našej strany slušný. Predviedli sme niekoľko pekných akcií, vypracovali sme si gólové šance. Tutovky musíme premieňať, dnes keď z tých šancí nedáte na súperovom ihrisku gól, tak nemôžete byť úspešní. Toto asi rozhodlo. Mrzí ma, že celá naša koncepcia sa narušila dvomi vynútenými striedaniami, ktoré sme museli urobiť a už tá naša hra nebola taká, akú som si predstavoval. Hlúpo sme sa nechali vylúčiť, ale aj napriek tomu chalani chceli s výsledkom niečo urobiť. Škoda, lebo keď chcete hrať o popredné priečky tak tie šance musíte premieňať.

Milan Nemec (tréner Pohronia): My sme vedeli proti komu ideme hrať. Lokomotíva je kvalitné mužstvo, potvrdili to v tomto zápase. Po nejakom začiatku, obojstranne vyrovnanom, mali hostia navrch. Nám sa tam rozsypali veci, niektorí hráči neplnili stanovené úlohy, a preto sa dostali pod tlak, súper hrozil rýchlymi protiútokmi, štandardnými situáciami a dostali sme gól. Ku cti slúži chalanom, že do polčasu dokázali vyrovnať. V druhom polčase sme dali vytúžený druhý gól. Chceli sme zakončiť sezónu doma víťazstvom, podarilo sa nám to, hoci ako hovorí kolega, mali tam niektoré veľmi dobré príležitosti, ale futbal je taký, kto dá viac gólov, ten vyhrá. Dnes sme to boli my a sme za to radi.