Žarnovica s debaklom, Kováčová poľahky zdolala Lovču a je na čele piatej ligy

Prinášame vám výsledky, komentáre a tabuľky z uplynulého kola tretej a piatej ligy.

14. máj 2018 o 12:01 Stanislav Černák

III. liga

Žarnovica – Martin 1:5 (0:3)

Góly: 53. Suslov – 12. Vajagič, 18. Repáň, 22., 58. Boďa, 87. Cíger

V súboji tabuľkových susedov sa čakal vyrovnaný zápas. Opak bol však pravdou. V rušnom úvode skóre otvoril Vajagič, keď nekompromisne zavesil. Následný okamžitý gól na 2:0 neplatil pre ofsajd, no hostia druhýkrát udreli hneď vzápätí, keď sa presadil Repáň. V 22. minúte domáci stratili loptu na súperovej polovici a hostia po rýchlom protiútoku pridali tretí gól, úspešným strelcom bol Boďa. Šance na zníženie mal do polčasu Štefanka. Najprv sa ale pošmykol, potom ho zarmútil gólman hostí. Druhý polčas lepšie začali hostia, ale ich strelecké pokusy boli neúspešné. Domáci sa nakoniec dočkali v 53. minúte, keď po rohovom kope skóroval Suslov – 1:3. V 58. minúte hostia udreli štvrtýkrát, keď sa k odrazenej lopte dostal Boďa a zvýšil na 4:1. Na kopačky domácich sa vniesla nervozita, a tak hostia bez problémov kontrolovali zápas. V priebehu niekoľkých minút si vypracovali tri gólové šance, ale dvakrát zasiahol Höger a raz netrafili domácu bránu. Debakel Žarnovice dovŕšil v 87. minúte Cíger.

Teplička – N. Baňa 4:0 (1:0)

Góly: 19., 58. Kapusniak (1 z 11 m), 51. Blaščik, 86. Hronec

V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas. Do vedenia šli domáci v 19. minúte, skóroval Kapusniak. Hostia si potom vypracovali jednu gólovú príležitosť, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Po zmene strán boli domáci jednoznačne lepším tímom. Na 2:0 zvyšoval v 51. minúte Blaščik. O pár minút na to bolo už 3:0, penaltu premenil Kapusniak. Novobančania si vytvorili tri dobré príležitosti na zníženie stavu, ale boli to domáci, ktorí sa opäť radovali v závere stretnutia z gólu na konečných 4:0. Nová Baňa chce tretiu ligu dohrať so cťou, chce urobiť pár zmien a aj zvyšné zápasy v tejto súťaži berie ako prípravu na 4. ligu.

Ostatné výsledky: B. Bystrica – R. Sobota 2:1, Kalinovo – Detva 1:1, Lučenec – O. Veselé 2:1, Krásno – Fiľakovo 4:0, L. Hrádok – Čadca 1:4, L. Štiavnica – Námestovo 4:2

1.B. Bystrica 24 16 6 2 45:16 54

2.Rim. Sobota 24 14 3 7 65:32 45

3.Lučenec 24 14 2 8 42:28 44

4.L. Hrádok 24 13 4 7 48:36 43