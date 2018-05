Noc múzeí v Epicentre lásky: V BANKE LÁSKY sa pokúsia o unikátny rekord

Z Epicentra lásky v Banskej Štiavnici sa stáva pútnické miesto zaľúbencov. Jedinú BANKU LÁSKY na svete, ktorá vo svojich schránkach skrýva romantické a dojímavé príbehy, otvoria počas Noci múzeí zadarmo.

17. máj 2018 o 0:00

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Novootvorené Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici, v dome, kde žila Mária Pischlová, múza básnika Andreja Sládkoviča, sa po prvýkrát zapojí do Noci múzeí a galérií.

V sobotu (19.5.) od 19. hodiny do polnoci exkluzívne otvorí svoju najväčšiu atrakciu – takzvanú BANKU LÁSKY. Návštevníci sa do nej v tomto čase výnimočne dostanú zadarmo.

„BANKA LÁSKY je jedinou bankou na svete, kde si páry, jednotlivci, ale aj rodiny môžu uschovať svoj príbeh lásky. Je vytvorená z 2900 veršov oficiálne najdlhšej ľúbostnej básne sveta a nachádza sa tu takmer 100-tisíc schránok lásky, pričom každá z nich reprezentuje jedno písmeno, znak alebo medzeru Sládkovičovej básne Marína,“ priblížila Katarína Javorská z Epicentra lásky.

V srdci básne Marína

Stovky zo schránok unikátnej BANKY LÁSKY už návštevníci zaplnili. Príbehy, ktoré ochraňuje, sú často romantické, ale nájdu sa aj veselé či dojímavé.

„Mladí manželia si tam napríklad krátko po sobáši na pamiatku odložili najkrajší kvet zo svadobnej kytice. Rodičia si tam uschovali mliečne zúbky svojho dieťaťa. Jedna pani, ktorá stratila manžela, si tam zase uložila obrúčky,“ spomenula niektoré z netradičných predmetov, ktoré BANKA LÁSKY skrýva.

Ďalšie jej tajomstvá poodhalí priamo počas podujatia sprievodkyňa, ktorá zvedavcom priblíži zaujímavosti späté s týmto netradičným priestorom. Miesto so zrkadlovou podlahou je tiež srdcom básne Marína, tak, ako ju predstavuje banskoštiavnické Epicentrum lásky.

„Návštevníci budú môcť na vlastnej koži zažiť, aké je to byť v objatí nekonečnej lásky,“ pozvala Javorská.

Pokus o unikátny rekord

Počas Noci múzeí a galérií sa v BANKE LÁSKY, ktorá nemá na svete obdobu, pokúsia aj o zápis do knihy slovenských rekordov.

„Návštevníci sa budú môcť zapojiť do reťazového čítania najdlhšej ľúbostnej básne. Je to určite veľká výzva, no veríme, že sa nám ju podarí zdolať. Každý, kto sa zapojí a prečíta verš alebo strofu Maríny, bude môcť vyhrať našu novinku – ročné členstvo v BANKE LÁSKY – teda vlastnú schránku na celý rok,“ priblížila Javorská.

Ročné členstvo zaviedli na želanie zákazníkov, najmä tých mladších, ktorí si chcú často vyskúšať uschovať svoju lásku na kratší čas a na večnosť si zatiaľ netrúfajú.

BANKA LÁSKY nedávno zaujala aj za hranicami Slovenska. Po návšteve Francúzskej tlačovej agentúry na sviatok svätého Valentína sa spustila hotová mediálna lavína.

„Ich správu si všimli v BBC, a to odštartovalo reťazovú reakciu. Následne vyšli stovky článkov po celom svete - od Ugandy, cez Austráliu, Čínu, Kanadu až po všetky európske štáty,“ potvrdila Javorská.

Príbeh nenaplnej lásky Sládkoviča a jeho Maríny sa tak Epicentru lásky podarilo dostať na všetky kontinenty. Každým dňom stúpa aj záujem o návštevu BANKY LÁSKY zo strany cudzincov. Už onedlho budú preto v expozícii sprevádzať aj v angličtine, nemčine a maďarčine.