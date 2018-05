Do kancelárie žiarskej firmy sa niekto vlámal. Ukradol tisíce eur

V priestoroch firmy na okraji žiarskej priemyselnej zóny vyčíňali zlodeji.

17. máj 2018 o 14:34 (iz)

Do priestorov sa dostali cez okno. (Zdroj: Polícia)

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarska kriminálka vyšetruje vlámanie do priestorov firmy v lokalite Na Vartičke. Neznámi zlodeji sa násilným spôsobom dostali do objektu žiarskej spoločnosti - až do kancelárie.

"Odtiaľ neznámy páchateľ ukradol kovové skrinky s finančnou hotovosťou. Krádežou vznikla škoda predbežne vyčíslená na takmer 12 700 eur, celková škoda je však takmer 14 400 eur," informovala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre zločin krádeže, za ktorý v prípade dokázania viny hrozí väzenie na tri až desať rokov.