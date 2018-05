Športoví veteráni: Štiavničan Melicherčík chce byť majstrom sveta v behu do vrchu

Výbošťok a Melicherčík sa stále aktívne venujú behu. Bližšie sme sa pozreli aj na stále aktívnu futbalovú dvojicu.

17. máj 2018 o 14:36 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Viktor Háber

B. BYSTRICA/B. ŠTIAVNICA/LUČENEC/ZVOLEN. V Banskobystrickom kraji sme sa tentoraz pozreli na úspešných športovcov z kategórie starších, ktorí nezaháľajú a stále sú aktívni.

Aktívny bežec má zlaté ambície na majstrovstvách sveta

Beh. Čoraz populárnejší šport u širšej verejnosti. Amatérske behy, profesionálne behy. Medzi nimi stále vyniká rodák z Banskej Štiavnice Bohuslav Melicherčík, ktorý preteká vo farbách klubu BM Atletik. V súčasnosti 61-ročný bežec sa stále aktívne zúčastňuje na významných bežeckých podujatiach nielen na Slovensku.

Medzi jeho posledné úspechy patrí víťazstvo v Národnom behu Devín-Bratislava, kde sa mu podarilo vyhrať veteránsku kategóriu nad 60 rokov. Veľký medzinárodný úspech zožal v januári 2018, kedy sa zúčastnil v Rumunsku na svetovom šampionáte v zimnom triatlone vo veteránskej kategórii, kde skončil strieborný. „Boli to už moje siedme majstrovstvá sveta v zimnom triatlone. Predtým som získal tri bronzové cenné kovy, teraz som dosiahol na striebro. Za víťazom mojej kategórie som zaostal len o 12 sekúnd,“ priblížil tento veľký úspech Bohuslav Melicherčík.

Banskoštiavničan športuje od malička. „S atletikou som začal v 13 rokoch na základnej škole. Trénoval ma bývalý kouč Ivana Kováča Ladislav Krista. Vyrastal som pod jeho vedením. Hneď v druhom roku môjho športovania som sa dostal do československej reprezentácie. Začal som cezpoľným behom, kde som získaval medaily,“ opísal svoje začiatky úspešný bežec.

Jeho vitrína je plná rôznych ocenení. „Úspechov som dosiahol veľmi veľa. Za tie najväčšie považujem zisk titulu majstra Československa v hale v behu na 3000 metrov. Bol som aj dorasteneckým a juniorským majstrom Československa na dráhe. To boli moje najväčšie atletické úspechy. Potom som sa začal venovať triatlonu a behom do vrchu. Najlepšie výsledky som dosiahol na 5-kilo-metrových behoch,“ prezradil Melicherčík viac o svojich úspechoch. K nim radí, samozrejme, aj januárové striebro z Rumunska.

Momentálne sa Bohuslav Melicherčík pripravuje na majstrovstvá sveta v behu do vrchu veteránov, vlani bol šiesty v kategórii nad 60 rokov. Svetový šampionát sa uskutoční 2. júna v slovinskom Železniku.

„Do dejiska šampionátu odchádzam 1. júna. Mojím snom je získať medailu. Väčšinou sa pohybujem okolo strieborných a bronzových medailí, chýba mi ešte tá najvzácnejšia, aj v Európe, aj na svete. Takže to je môj sen, dostať sa na vrchol,“ prezradil o svojich ambíciách.

Keďže Melicherčík sa venoval športu od malička, s kondíciou nemá problém. „Nemám veľa času trénovať, udržujem sa stále v tempe. Trénujem dvakrát do týždňa, ale mne to stačí na to, aby som si udržal v sebe to, čo mám už dávno natrénované. Ide len o to, aby som to neprehnal, aby som sa nezranil, aby som bol zdravotne v poriadku. Trénujem len kvôli udržiavaniu dosiahnutej kondície,“ zdôvodnil a pokračoval: „V staršom veku sa nedá hovoriť o trénovaní, je to skôr len o udržiavaní vlastného tela.“

Porazil Bolta, nemá peniaze, no športovať chce do deväťdesiatky

Atletický veterán Vladimír Výbošťok stále nezavesil bežeckú obuv na klinec. Má už 71 rokov, no stále aktívne športuje a ženie sa za úspechmi. Jeho bilancia je skutočné obdivuhodná. Šprintérsky veterán má vo svojej bohatej zbierke takmer 100 medailí zo zahraničných podujatí, z čoho zhruba polovica je zlatých.