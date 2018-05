Aj žiarskej nemocnici chýbajú sestry. Novým ľuďom sľubuje benefity

V nemocnici potrebujú obsadiť viacero voľných miest, no sestier chcú prijať ešte viac.

18. máj 2018 o 15:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Inzeráty, že žiarska všeobecná nemocnica, ktorá je súčasťou siete Svet zdravia skupiny Penta, hľadá zdravotné sestry vo všetkých ošetrovateľských odboroch sa objavili na internete, ale aj na autobusoch jazdiacich po regióne.

Podporu bývania zatiaľ neposkytujú

„Žiarska nemocnica má momentálne voľné štyri pracovné miesta, ktoré potrebuje obsadiť sestrami. V rámci priebežnej generačnej výmeny by však nemocnica rada nadviazala spolupráci s vyšším počtom nových sestier,“ potvrdil hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Prevádzkovateľ nemocnice núka náborový príspevok tisíc eur, sociálny program a rôzne firemné benefity. „Napríklad zamestnanecké zľavy na rôzne časopisy alebo športové vybavenie. Nemocnica pre zamestnancov tiež organizuje rôzne voľnočasové podujatia, na ktorých sa môže zúčastniť aj blízka rodina,“ odpovedal na otázku, ako sa sestry snažia zaujať a prilákať práve do Žiaru.

Čo by pomôcť mohlo, no nemocnica to zatiaľ zabezpečiť nevie, je podpora bývania.

Hoci aj v žiarskej nemocnici zdravotnícky personál chýba, po cudzincoch pri zamestnávaní zatiaľ siahnuť nemusela. „V jej radoch zatiaľ cudzinci na pozícii sestra nepôsobia. Jedna ukrajinská sestra pracuje v nemocnici v Banskej Štiavnici a doterajšie skúsenosti s ňou sú pozitívne,“ povedal Kráľ.

Spor o štatistiky: Koľko ich chýba?

Ministerstvo zdravotníctva na naše otázky, aké kroky podniklo, aby sestry ostávali v regiónoch a neodchádzali za prácou inam, často za hranice, odpovedalo nedávnym vyjadrením ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru).„Pracujeme na systémových krokoch, aby sme zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému. Problém s chýbajúcimi sestrami však nie je len na Slovensku, ale v celej Európe a my pracujeme na tom, aby sa stav postupne zlepšoval,“ uviedla v apríli.

Kým ministerstvo tvrdí, že počet chýbajúcich sestier na Slovensku má klesajúcu tendenciu a podľa prepočtov Inštitútu zdravotnej politiky založených na dátach OECD ich chýba do 2 300, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek má iný názor a rovnané štatistiky si vykladá odlišne. Podľa komory je nespochybniteľné, že Slovensko sa dlhodobo nachádza na konci rebríčka OECD, čo sa týka počtu sestier na počet obyvateľov.

V súčasnosti u nás podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej v porovnaní s priemerom OECD chýba viac ako 15-tisíc sestier a pôrodných asistentiek.