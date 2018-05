Pohronie odohralo posledný zápas sezóny so cťou, na body to nestačilo

Futbalisti FK Pohronie sa v druhej lige zachránili už kolo pred koncom súťaže. V Bardejove sa do brány postavil Roman Packo.

20. máj 2018 o 23:00 Stanislav Černák

Bardejov – Pohronie 1:0 (1:0)

Gól: 45. Glebko (11 m). ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Michlian, 1290 divákov.

Pohronie: Packo – Župa, Nosko, Tesák, Pelegríni (80. Kosorin), Frimmel, Pavúk, Kovařík (66. Pidruchnyi), Paraj, Sojka, Pittner (77. Antošík).

Na posledný súboj sezóny cestovali futbalisti Pohronia až do Bardejova. Hostia odohrali zápas so cťou. Počas celého zápasu ho Pohronie udržiavalo v remízovej zóne. To sa im darilo počas celého stretnutia s výnimkou 45. minúty. Pittner fauloval domáceho hráča v pokutovom území. Loptu si na biely bod postavil Glebko, ktorý prekonal Packa v bráne Pohronia.

V druhom polčase sa hostia snažili o vyrovnanie, ale vyloženú šancu si nevypracovali. V bráne hostí dostal príležitosť gólman Packo, ktorý nesklamal.