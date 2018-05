Nová Baňa ani Žarnovica nebodovali, Lieskovec zaskočil favorizovanú Lovču

V uplynulom kole nebola núdza o zaujímavé výsledky a prekvapenia. Najmä v piatej lige skupine C.

21. máj 2018 o 11:34 Stanislav Černák

III. liga

N. Baňa – Kalinovo 1:3 (0:1)

Góly: 51. Tužinský – 31. Juhaniak, 61. Radič, 79. Vančo

Nová Baňa pokračuje v „príprave“ na ďalšiu sezónu. Favorizovaní hostia šli do vedenia v 31. minúte, keď sa presadil Juhaniak. Po zmene strán sa radovali aj domáci, vyrovnával Tužinský. Avšak o 10 minút nato Kalinovo otočilo misky váh opäť na svoju stranu. Na konečných 3:1 pre hostí upravil v 79. minúte Vančo.

Fiľakovo – Žarnovica 3:1 (3:1)

Góly: 25. Kneževic, 40. Rubint, 44. Püšpöky – 45. Štefanka

Do 24. minúty sa na ihrisku nič podstatné neudialo. Prišla však 25. minúta a domáci šli do vedenia, po štandardnej situácii skóroval Kneževič. Aj druhý gól Fiľakovo padol po štandardnej situácii. V 40. minúte sa presadil hlavičkou Rubint. V 44. minúte peknou strelou spoza šestnástky prekonal gólmana Straku – 3:0. V poslednej minúte prvého dejstva hostia znížili. Po prihrávke Blahúta skóroval kapitán hostí Štefanka. V druhom polčase sa hostia snažili skorigovať výsledok, prestriedali, ale nepodarilo sa im už gólovo presadiť. Fiľakovo sa snažilo udržať dvojgólový náskok, čo sa mu do konca stretnutia aj podarilo. Domáci získali dôležité tri body, Žarnovica ani jeden.

Ostatné výsledky: Detva – B. Bystrica 1:2, Martin – L. Štiavnica 2:1, Námestovo – Teplička 3:0, Rim. Sobota – L. Hrádok 4:2, Čadca – Lučenec 2:1, Or. Veselé – Krásno 1:0

1.B. Bystrica 25 17 6 2 47:17 57

2.Rim. Sobota 25 15 3 7 69:34 48

3.Lučenec 25 14 2 9 43:30 44

4.L. Hrádok 25 13 4 8 50:40 43

5.Kalinovo 25 14 1 10 39:29 43

6.Martin 25 11 7 7 49:33 40

7.L. Štiavnica 25 12 3 10 31:39 39

8.Námestovo 25 10 8 7 42:30 38

9.Čadca 25 11 5 9 43:36 38

10.Žarnovica 25 10 4 11 30:40 34

11.Or. Veselé 24 10 3 11 28:27 33

12.Krásno 24 8 4 12 32:41 28

13.Teplička n./V 25 7 5 13 35:44 26

14.Fiľakovo 25 7 2 16 27:52 23

15.Nová Baňa 25 5 4 16 32:58 19

16.Detva 25 3 3 19 27:74 12

V. liga

L. Vieska – Kováčová 0:2 (0:1)

Góly: 13. Kalutskyi, 55. Šanta

Domáci majú obrovskú maródku, na zápas nastúpili len s 10 hráčmi, no aj napriek tomu dokázali držať s favoritom krok, keď sa hral vyrovnaný futbal. Do vedenia šiel Prameň už v 13. minúte, keď sa presadil Kalutskyi. Išlo však o spornú ofsajdovú situáciu. Aj domáci si vytvorili niekoľko šancí, ale skórovať sa im nepodarilo. Druhý gól hostí prišiel v 55. minúte, úspešným strelcom bol Šanta. Aj v druhom polčase domáci hráči podávali veľmi dobrý výkon, no na vytúžený gól to nestačilo.

Lovča – Lieskovec 1:5 (1:3)

Góly: 19. Páleník – 2. Vrbovský, 17. Krčmárik, 32. Vronský, 67. Pařenica, 73. Konôpka

Domácim nevychádzalo od úvodu stretnutie takmer nič. Mali zviazané nohy, naopak, Lieskovec hral s ľahkosťou, dostával sa do šancí a navyše dokázal ich využívať. Už v 2. minúte sa presadil Vrbovský. V 17. minúte pridal druhý gól Krčmárik. Chlieb sa lámal potom. V 19. minúte domáci znížili na rozdiel gólu vďaka Páleníkovi. V 29. minúte však Matej Rapčan z Lovče nevyužil pokutový kop a o 3 minúty na- to hostia pridali tretí gól zásluhou Vronského. To bol zlomový okamih celého zápasu. Lovči viazla kombinácia, nevychádzali im útoky ani brejky. Vyzdvihnúť treba gólmana hostí Pavla Kováča, ktorý okrem toho, že chytil penaltu, poradil si aj s ďalšími šancami Lovče. Po zmene strán pridali ďalšie dva góly Lieskovca Pařenica a Konôpka. S výkonom domácich panuje nespokojnosť. Lieskovec sa tak postaral o prekvapenie, ale treba dodať, že si zaslúžene odváža domov tri body.

Š. Bane – Bacúch 0:0 (0:0)

V Štiavnických Baniach sa hral od úvodu vyrovnaný futbal. Prvú šancu si vypracovali hostia, no nevyužili ju. Potom zatlačili domáci, vypracovali si dve sľubné príležitosti, ale ani jedna neskončila za chrbtom brankára Bacúcha. Do šatní šli obe mužstvá za bezgólového stavu. Druhý polčas začali aktívnejšie hostia, no do šancí sa nedostávali. Futbalisti Št. Baní hru neskôr vyrovnali, niekoľkokrát ohrozili bránu Bacúcha, ich strely však mierili nad alebo vedľa brány. Bacúch mohol zvíťaziť, pretože v závere stretnutia mali hostia šancu, ale domáci gólman Kalíšek podržal svoj tím, a tak sa zápas skončil bezgólovou remízou.

Ostatné výsledky: Hrochoť – Krupina 3:1, Jakub – D. Niva 3:1, Sása – Selce 1:4, Priechod – Sásová 0:3

1. Kováčová 22 15 3 4 52:13 48

2. Hrochoť 22 14 4 4 40:20 46

3. Sásová 22 11 6 5 55:39 39

4. Lovča 22 11 5 6 58:42 38

5. Jakub 21 10 5 6 42:43 35

6. Selce 22 11 1 10 40:44 34

7. Bacúch 22 8 9 5 40:27 33

8. Lieskovec 22 10 3 9 34:36 33

9. L. Vieska 22 7 7 8 37:28 28

10. Št. Bane 22 7 5 10 44:38 26

11. D. Niva 21 7 5 9 25:27 26

12. Krupina 22 5 6 11 29:46 21

13. Priechod 22 3 2 17 27:75 11

14. Sása 22 2 3 17 25:70 9