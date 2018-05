V tomto úseku si dávajte pozor! Zrážka so zverou môže mať vážne následky (+FOTO Z MIESTA)

Žiarčania a obyvatelia blízkych obcí tento úsek dobre poznajú. Oplatí sa na ňom spomaliť.

22. máj 2018 o 10:20 (iz)

ŽIAR NAD HR./LOVČICA-TRUBÍN. Aj závažné následky môže mať stret rozbehnutého auta s lesnou zverou. Dôkazom je víkendová nehoda (19.5.) zo známeho úseku pri obci Lovčica - Trubín. Citroën v smere z Handlovej do Žiaru tadiaľ ešte v sobotu nadránom viedol 33-ročný Handlovčan, keď mu z pravej strany vbehol na vozovku srnec.

Vodič prudko šliapol na brzdu, no zrážke už nedokázal zabrániť.

"S autom kontaktoval lesnú zver a následne sa s ním dostal do bočného šmyku, prešiel do protismeru a pravou prednou časťou narazil do protiidúceho Peugeot-u," opísala priebeh nehody podľa doterajších zistení krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Zranenia utrpel vodič auta Peugeot (46) aj jeho dve spolujazdkyne vo veku 20 a 43 rokov. Škoda dosiahla hranicu 4 500 eur.

Polícia ako príčinu nehody vidí neprimeranú rýchlosť a neprispôsobenie jazdy okolnostiam, ktoré možno predvídať.

Medzi miestnymi vodičmi ide o úsek známy tým, že tam možno očakávať cez cestu migrujúcu zver, a to nielen v zimnom období, keď tam k podobným kolíziám dochádza pomerne často. Aj preto cestári úsek už pred časom označili značkou upozorňujúcou na pohyb zvierat.