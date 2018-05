V Žarnovici po roku preteky najvyššej kvality: 16 špičkových jazdcov, 5000 fanúšikov!

Šestnásť špičkových plochodrážnych jazdcov z jedenástich krajín si to v Žarnovici rozdalo pred asi 5 000 divákmi iba o tri postupové miesta v rámci jedného z kvalifikačných kôl do FIM Speedway Grand Prix.

23. máj 2018 o 15:54 Martin Cimra

ŽARNOVICA. Preteky európskeho a svetového významu na dráhe v Žarnovici od roku 2012 už tradične zorganizoval Speedway Club Žarnovica, za podpory sponzorov a fanúšikov, no bohužiaľ bez akejkoľvek podpory zo strany štátu.

Zo šestnástich jazdcov malo reálnu šancu postúpiť prakticky až 12, čo svedčí o vyrovnanosti štartovnej listiny. Hlavnými favoritmi na tri postupové miesta boli Poliak Jaroslaw Hampel, Slovinec Matej Žagar a Švéd Antonio Lindbäck.

Do poradia o tri postupové miesta chceli ešte prehovoriť najmä druhý z Poliakov Janusz Kolodziej a Dán Michael Jepsen Jensen. Pričom Žarnovica po prvýkrát videla vo svojej histórii štart reprezentanta USA Rickyho Wellsa a rovnako prvý štart černocha na tamojšej dráhe, a to Antonia Lindbäcka.

Úvodné jazdy

Prvá séria jázd sa niesla v duchu papierových predpokladov, keď postupne svoje jazdy vyhrali Hampel, Lindbäck, Žagar a Kolodziej. Pričom najzaujímavejšia bola tretia jazda. Najmä jej prvá zákruta a v nej súboj Žagara s Čechom Eduardom Krčmárom a Rusom Kudriašovom. Tento súboj vyhral najskúsenejší z trojice Žagar.

V druhej sérii jázd videli diváci najprv súboj Lindbäcka a Žagara, ktorý vyznel pre Švéda. Potom prišlo prekvapujúce víťazstvo jedného z outsiderov pretekov Slovinca Matica Ivačiča. Fanúšikovia boli v siedmej jazde svedkami nádhernej stíhacej jazdy Krčmára, ktorý sa po letmom štarte dostal po krásnom súboji s Lotyšom Lebedevsom a ešte krajšom predbiehacom manévri až na druhé miesto. Jazdu však vyhral Kolodziej. V poslednej jazde tejto série zaskočil všetkých Hampela, ktorý vyhral pred Kolodziejom.

Na začiatku tretej série jázd sa znova predviedol Krčmár, opäť nádhernou stíhacou jazdou, ktorá znamenala tri body za víťazstvo. Ešte dramatickejšia bola ďalšia jazda, v ktorej tri kolá viedol Lindbäck, aby ho na začiatku štvrtého predbehol vnútrajškom prvej zákruty Kolodziej. Ďalšie jazdy dopadli podľa očakávania víťazstvami Žagara a Hampela.

Štvrtá séria jázd znamenala víťazstvá Chorváta Juricu Pavlica a Čecha Josefa Franca. V pätnástej jazde však diváci videli plochodrážne divadlo najvyššej kvality. Jazdu dňa napokon vyhral Lindbäck po nervy drávajúcich súbojoch s Jepsenom Jensenom, keď Lebedevs padol až na tretie miesto, pričom po štarte bol prvý.

Posledná jazda tejto série by sa dala označiť za finále podľa obsadenia. Veď v nej štartovali tri esá: Žagar, Hampel a Kolodziej. A takýmto výsledkom sa jazda aj skončila. Kolodziej teda stratil prvé dva body v pretekoch, do ktorých čela sa dostali Lindbäck a Žagar, ktorí mali zhodne po jedenásť bodov, kým Koldziej s Hampelom mali ,,iba“ desať bodov.

Ďalšie jazdy

Na začiatku piatej série predviedol Kolodziej síce zlý štart, ale napriek nemu sa rýchlo vysporiadal s Wellsom, aby jazdu vyhral. Toto víťazstvo Kolodzieja znamenalo zároveň postup do FIM Speedway Grand Prix Challenge pre poľského jazdca, hoci ho v tej chvíli nemal ešte istý. Naopak, istý smer Challenge znamenalo pre Žagara víťazstvo v osemnástej jazde.

Ďalšiu jazdu vyhral Lebedevs, ten však už do postupovej matematiky nemohol zasiahnuť. Posledná jazda mala rozhodnúť o postupe do pretekov Challenge a o stupňoch víťazov, pretože z nej mali šancu postúpiť až traja jazdci - Lindbäck, Krčmár a Hampel. Víťazstvo v nej napokon vybojoval Lindbäck, hoci sa v jednej chvíli zdalo, že ho už Hampel predbehne. Lindbäck sa týmto víťazstvom kvalifikoval popri Žagarovi a Kolodziejovi do FIM Speedway Grand Prix Challenge. Najväčší favorit pretekov Hampel skončil až štvrtý.

Postupová tajnička

Po dvadsiatich jazdách bola teda vylúštená postupová tajničku, ale nevedelo sa kto skončí prvý, keďže štrnásť bodov mali zhodne Lindbäck a Žagar. V dodatkovej jazde mal lepší štart Lindbäck, ale napokon ho predbehol Žagar, ktorý si tým zaistil víťazstvo v pretekoch.

Jedinou výraznou škvrnou na inak vydarenom podujatí bola neúčasť historicky najlepšieho slovenského plochodrážného jazdca Martina Vaculíka, ktorý si doliečuje zlomeninu ľavého členku. Žiaľ, na štart pretekov sa nemohla postaviť ani aktuálna slovenská dvojka Patrik Búri, ktorý má popri zlomenine ruky, dokonca zlomené aj oba členky a nad jeho ďalšou kariérou visí otáznik.

Najbližšie preteky sa v Žarnovici uskutočnia 3. júna, pôjde o druhé kolo československej Extraligy medzi tímami Prahy, Pardubíc, Slaného a Žarnovice.