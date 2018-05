AB TEAM: 22 rokov výroby – 22 rokov skúseností

Vo výrobe okien patrí AB TEAM k špičke. Spoločnosť sa môže pochváliť množstvom referencií po celom Slovensku i v zahraničí.

27. máj 2018 o 19:00

V týchto dňoch si spoločne pripomíname skutočnosť, že práve pred 22 rokmi sme vyrobili naše prvé okno. Roky 1996 – 2018 sú roky zbierania skúseností vo výrobe plastových a hliníkových okenných konštrukcií.

Áno, postupne sme sa dostali medzi technicky i ľudsky dozreté oknárske firmy a slovíčko okno čítame ako ucelený výrobný program pre okná, dvere a ľahké obvodové plášte. Slovíčko výroba čítame ako súbor procesov, čiže návrh, výroba, montáž a servis. Žijeme s modernou technologicky vyspelou dobou, preto pracujeme s kvalitnými plastami, sklom, oceľou a výraznou mierou sme sa zaradili medzi uznávaných spracovateľov hliníka.

Je to fakt, sme hrdí, že sme za 22 rokov ako odborníci na okná a ako výrobcovia narástli. Je to fakt, že sme nemalé prostriedky investovali do technológie i do vzdelania našich ľudí. Radi sa pochválime množstvom referencií po celom Slovensku i v zahraničí. Ďakujeme.

AB TEAM - MET-KOV výroba okien so značkou kvality

Nové možnosti investovania v stavebníctve priniesli aj nám prepriahnutie na čele spoločnosti. Získali sme viaceré pekné, ale aj náročné zákazky.

Pracujeme napríklad na úplne novom konštrukčnom variante zdvojených hliníkových okien na jednej z najmodernejších veľkých budov v Bratislave. Takýto typ moderných okien na Slovensku ešte nik nevyrábal, je to top okno nielen na Slovensku, ale i v Nemecku. Pre nás všetkých v AB TEAM-e je to výzva.

Rozširujeme výrobu, robíme nábor nových pracovníkov a tešíme sa na našich starých i nových zákazníkov.

AB TEAM s novou silou je technicky i vedomostne na úrovni made in OKNO 2018.

Ing. Peter Snopko,

AB TEAM, snopko@abteam.sk,

0905 / 259 739