Kapitán Pohronia Pellegrini má novú prezývku. Premiér

Lukáš Pellegrini, kapitán FK Pohronie, hovorí, že uplynulá sezóna a vyrovnaní súperi dali tímu zabrať najmä po psychickej stránke.

29. máj 2018 o 12:31 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Lukáš Pellegrini, kapitán FK Pohronie, hovorí, že uplynulá sezóna a vyrovnaní súperi dali tímu zabrať najmä po psychickej stránke. Kabína však držala pohromade a mužstvo posilnili skúsení hráči, ktorí ukázali kvalitu nielen na trávniku.

Ako hodnotíte aktuálnu sezónu?

- Sme šťastní, že je za nami, aj keď sme si mysleli, že k záchrane dôjde skôr. Bola však veľmi náročná. Minulý rok sme sa tešili na nový štadión, kde sa začal hrávať vážny futbal a stali sa z nás profesionáli. Jesennú časť sme nezvládli, v zimnej prestávke preto došlo k veľkej obmene kádra a s ňou prišla aj veľká kvalita. Nielen hráčska na ihrisku, ale aj v súvislosti s psychickou podporou v kabíne, a tiež výmenou trénerov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rozhodkyňa Patrícia Bujňáková: Nechodíme na futbal kvôli fešákom

Čo sa zmenilo oproti jeseni?

- Keď porovnávam jesennú a jarnú časť, v tej jarnej sme boli určite lepšia partia. Ťahali sme za jeden povraz. Kopu zápasov by sme nezvládli, keby sme neboli dobrá partia, či už s Interom alebo s Komárnom. Nebolo to o nejakej individuálnej hre, ale o jednote, podarilo sa nám zlomiť ťažké zápasy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mali ste obavy, že cieľ, teda zachrániť sa v druhej lige, nezvládnete?

- Ja som sa o záchranu neobával, aj keď to bolo psychicky náročné. Ako tím sme prešli „pôrodom“ – prešli sme na iný systém trénovania, iný systém hráčov. Sme radi, že je koniec sezóny a že si trochu oddýchneme a pripravíme sa na jeseň. Veríme, že budeme predvádzať atraktívny futbal a že na štadión si nájde cestu ešte viac ľudí ako doteraz. Keď sme začínali sezónu, vo fanklube boli traja chlapci, zrazu ich na tribúne vídať tridsať, štyridsať. To je úžasné.

Pamätám si, že pred rokmi v Žiari pôsobil silný fanklub, to je však už minulosť. Podarilo sa Pohroniu získať si na novom štadióne nových fanúšikov?

- S príchodom na nový štadión nám bolo jasné, že to nepríde hneď a že ľudia sa musia naučiť fandiť nám. Keď sa ešte v Žiari hrávala tretia liga, chodievalo sem fandiť päťdesiat chlapov. Povzbudzovali, mali bubny, trúbky. Hráčovi sa hrá oveľa lepšie, keď má takúto podporu, strhne ho to k lepšiemu výkonu. Je pravda, že štyri – päť kôl do konca aktuálnej jarnej časti to už vyzeralo tak, ako to má vyzerať. Celý zápas nás diváci povzbudzovali a my sme, samozrejme, radi. Dúfam, že do fanklubu sa pridajú aj ďalší chlapci. Ľudia, ktorí sa na futbal prídu pozrieť len raz za čas, to vnímajú pozitívne. Štadión s členmi fanklubu ožil. Kým tu neboli, bývalo tu ticho, bolo počuť trénerov, ktorí nám avizujú pokyny. A tak by to určite nemalo vyzerať.

Spomenuli ste pomerne veľkú obmenu kádra pred jarou. Čo to znamenalo pre tím a ako ste ju vnímali vy osobne?

- Úplne sa tým zmenil charakter mužstva, prišli hotoví hráči, či už na ihrisko alebo do kabíny, veď Patrik Jacko bol kapitánom fortunaligového Tatranu Prešov, Lukáš Tesák má za sebou úžasnú kariéru, futbalovou osobnosťou je aj brankár Tomáš Jenčo.